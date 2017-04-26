Контактная группа сделала шаг к обмену пленными в Донбассе

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Очередной раунд переговоров в рамках контактной группы по урегулированию в Донбассе оживил надежды на осуществление в ближайшее время обмена пленными между сторонами конфликта.

В последнее время стороны переговоров долго работали над созданием механизма верификации желания тех пленных, которые после освобождения захотят остаться на территории, где они находились во время заключения. В том числе обсуждалась возможность привлечения к этой работе третьей стороны. И вот, похоже, эта работа принесла результат.

Шаг к обмену

Контактная группа по урегулированию конфликта в Донбассе смогла согласовать механизм верификации пожелания пленных оставаться после освобождения там, где они находились во время заключения, сообщил по итогам переговоров в среду в Минске спецпредставитель ОБСЕ Мартин Сайдик.

"Как и на предыдущих встречах, важное место в дискуссии в Минске заняли гуманитарные вопросы. В частности, сегодня дискуссия концентрировалась на освобождении лиц, удерживаемых в связи с конфликтом. Одной из задач в этой сфере является создание механизма верификации пожелания тех граждан, которые после освобождения хотели бы остаться на территории, где они находились во время заключения", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, в среду "стороны смогли согласовать процедурные вопросы, связанные с данным механизмом, и он должен заработать вскоре".

В Киеве подтвердили, что верификация списка пленных, отказавшихся возвращаться в Донбасс, состоится в кратчайшие сроки. "На 18 апреля 2017 года была запланирована верификация отказа граждан от перемещения на неподконтрольную Украине часть Донбасса. Однако в связи с позицией ОРДЛО (отдельных районов Донецкой и Луганской областей — ред.) мероприятие было сорвано. По итогам сегодняшней работы согласовано, что такая верификация состоится в кратчайшие сроки, в ней также примут участие представители ОБСЕ, СБУ, офиса украинского омбудсмена, матери удерживаемых лиц", — написала пресс-секретарь представителя Киева на переговорах в Минске Дарья Олифер на своей странице в Facebook.

Трагичный фон

Несмотря на то, что заседание подгруппы по безопасности в этот переговорный раунд не состоялось, участники дискуссии не могли не затронуть тему инцидента с машиной Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ в Донбассе.

В воскресенье патруль миссии в составе двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР, в результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены. В Генпрокуратуре ЛНР заявили, что на месте подрыва автомобиля обнаружено укрытие для наблюдения диверсионной группы ВС Украины. Затем в ЛНР сообщили, что заседание подгруппы по безопасности из-за ЧП решено не проводить.

Вместе с тем Сайдик отметил, что хотя из-за подрыва автомобиля СММ ОБСЕ в Донбассе заседание подгруппы по безопасности в среду не состоялось, ее координатор связался с участниками переговоров по видеосвязи и сообщил об обстоятельствах инцидента.

"Контактная группа подтвердила, что работа группы по безопасности будет продолжена в ближайшее время", — сказал Сайдик журналистам.

По его словам, "события 23 апреля доказывают, что вопросы безопасности в зоне конфликта, неукоснительное и полное соблюдение режима прекращения огня, отвод тяжелого вооружения и разминирование являются залогом продвижения мирного процесса". Дипломат подчеркнул, что контактная группа постоянно призывает к этому конфликтующие стороны.

Вместе с тем ополченцы назвали нелогичным отказ от проведения заседания подгруппы. Как заявил РИА Новости представитель ЛНР в политической подгруппе Родион Мирошник, "данный отказ выглядит достаточно странно в контексте произошедшего в воскресенье инцидента, где пострадали сотрудники СММ ОБСЕ".

"По логике, сейчас есть необходимость детально обсудить сложившуюся ситуацию и наработать варианты дальнейших действий по недопущению в будущем. Но отсутствие заседания говорит об обратном", — считает Мирошник.

В свою очередь, в связи с инцидентом представитель РФ в контактной группе Борис Грызлов выразил мнение, что миссия ОБСЕ в Донбассе должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями ДНР и ЛНР.

"Хочу обратить внимание, что еще до заседания контактной группы мной было заявлено, что для предотвращения в дальнейшем трагических случаев, подобных происшедшему 23 апреля с наблюдателями СММ ОБСЕ, миссия должна более точно согласовывать маршруты перемещения патрульных машин с представителями Донбасса. Особенно в районах, прилегающих к линии соприкосновения сторон", — сообщил Грызлов.

Прорыва нет

Прошедшие переговоры не принесли прорывных решений в вопросах, урегулированием которых занимается экономическая подгруппа, в частности вопроса транспортной блокады Донбасса.

В конце января группа бывших участников военной операции в Донбассе, в числе которых депутаты Верховной рады Украины, заблокировали на ряде участков грузовое железнодорожное сообщение с неподконтрольной Киеву территорией Донбасса. Они заявили, что любая торговля с самопровозглашенными республиками незаконна, а все осуществляемые товарные перевозки являются контрабандой. Власти ДНР и ЛНР в ответ с 1 марта ввели внешнее управление на предприятиях украинской юрисдикции в Донбассе.

Киев с 15 марта прекратил грузовые перевозки с неподконтрольными ему территориями Донбасса. Одним из условий снятия транспортной блокады, согласно решению Совета национальной безопасности и обороны Украины, является возвращение предприятий под украинскую юрисдикцию.

По словам Сайдика, участники переговоров не смогли договориться о решении вопросов снятия транспортной блокады Донбасса и внешнего управления на предприятиях украинской юрисдикции в ДНР и ЛНР. "К сожалению, никаких решений по этим вопросам не было достигнуто", — сказал он.

Кроме того, в среду были подняты вопросы энерго- и водоснабжения Донбасса. Так, в ночь на 25 апреля Киев прекратил подачу электроэнергии в ЛНР.

"Контактная группа и ее экономическая подгруппа не могли обойти стороной вопрос об отключении электроэнергии в Луганске. Отмечу, что украинские официальные лица прямо признают, что задолженность потребителей с обеих сторон линии размежевания примерно одинакова, но электроэнергия была отключена только Луганску. Также они фактически признают невозможность погашения задолженности в условиях прекращения хозяйственных связей с отдельными районами Донбасса", — сказал Грызлов.

По его мнению, "отключение электроэнергии можно рассматривать как сознательные, политически мотивированные, и абсолютно противоречащие минским соглашениям шаги". "Отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины", — подчеркнул Грызлов.

Говоря о водоснабжении, Сайдик сообщил, что в среду стороны конфликта в Донбассе показали общую готовность погасить задолженность за воду и восстановить ее поставки.

ДНР обвиняет Киев в саботаже

Между тем прогресса нет и в работе политической подгруппы. Исполняющая обязанности главы МИД ДНР Наталья Никонорова считает, что представители Киева на переговорах в Минске осознанно саботируют обсуждение закона об особом статусе территорий самопровозглашенных республик.

Ранее Никонорова неоднократно заявляла, что принятие закона об особом статусе — первоочередной вопрос в реализации Комплекса мер.

"Очередной раунд переговоров политической подгруппы в Минске показал несостоятельность представителей Украины не только в части выполнения взятых на себя обязательств, но и в вопросе элементарной логики своей переговорной позиции", — сказала Никонорова.

По ее словам, в ДНР по-прежнему настаивают на согласовании механизма введения в действие закона об особом статусе Донбасса как первоочередного вопроса по реализации Комплекса мер. "Осознавая, что вступление в силу данного закона является ключом и основой для обсуждения всех вопросов на политическом треке, украинская сторона продолжает сознательно саботировать обсуждение этой темы", — утверждает Никонорова.

Кроме того, представитель ДНР в политической подгруппе отметила, что представители Киева используют для затягивания переговорного процесса не только неправильную трактовку решений "нормандской четверки", но и демонстративное непонимание "языка, на котором идет переговорный процесс".