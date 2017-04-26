Меркель озвучила меры по укреплению безопасности Евросоюза

БЕРЛИН, 26 апр – РИА Новости, Ангелина Тимофеева. Создание единого европейского реестра, в которой будут заноситься данные обо всех лицах, которые въезжают и выезжают из ЕС, станет следующим важным шагом в процессе укрепления безопасности в зоне Шенгена, заявила канцлер ФРГ Ангела Меркель, выступая на конгрессе по вопросам внутренней безопасности, организованным фракцией ХДС/ХСС в бундестаге.

"Мы счастливо пришли к тому, во многом благодаря немецким и французским усилиям, что мы достигли того, что действительно важно, к примеру, единой пограничной полиции. Но мы все еще не там, чтобы достичь того, что нам нужно, и над этим сейчас ведется работа — это единый реестр всех въезжающих и выезжающих (из ЕС)…. Это будет следующим большим и важным шагом", — сказала Меркель.

"Мы создали пространство свободы, так называемое шенгенское пространство, в котором мы можем свободно передвигаться, в котором свободно идет товарообмен, обмен услугами, мы стремимся к цифровому внутреннему рынку, все правильно – но пространство свободы и безопасности имеет границы. И если эти границы больше не соответствуют национальным границам, то мы должны уметь защитить внешние границы", — добавила канцлер.

По словам Меркель, "опыт, который мы получили в 2015 году, говорит о том, что защита внешних границ абсолютно не соответствует этим требованиям".