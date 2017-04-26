Боевики ИГ* испытывают под Мосулом новое оружие собственной разработки

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Боевики террористической группировки "Исламское государство"* испытывают в боях под иракским Мосулом новые виды оружия собственной разработки и производства, говорится в докладе британской исследовательской группы Conflict Armament Research (CAR).
Эксперты подчеркивают, что у боевиков существует централизованная система разработки и производства оружия. Террористы также проводят полевые испытания устройств, по итогам которых оперативно проводится их усовершенствование.
В декабре исследовательская группа сообщала, что боевики ИГ* производили оружие в промышленных масштабах в Мосуле и его окрестностях. По данным экспертов, материалы оптом закупали в Турции.
*Террористическая организация, запрещенная в России