Йемен предложил ООН взять под наблюдение порт Ходейда

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Власти Йемена предложили ООН взять под наблюдение порт Ходейда, расположенный на Красном море, с целью ограничить контрабанду оружия, заявил агентству Рейтер премьер-министр страны Абдул Азиз бин Салех Хабтур.

"Этот порт был построен для того, чтобы повстанцы получали оружие. Мы принимаем решение положить конец происходящему. Мы не хотим применять там силу. Поэтому именно мы пригласили ООН с мониторинговой миссией в порт", — сказал агентству бин Салех Хабтур.

По информации агентства, власти Йемена обсудили данный вопрос с генеральным секретарем ООН Антониу Гуттерешем во время донорской конференции, прошедшей в женевском офисе ООН 25 апреля. Премьер Йемена добавил, что пока "ясного ответа" от международной организации не поступало.

В Йемене с 2014 года продолжается вооруженный конфликт, в котором с одной стороны участвуют повстанцы-хуситы из шиитского движения "Ансар Алла" и лояльная экс-президенту Али Абдалле Салеху часть армии, а с другой — правительственные войска и ополчение, лояльные президенту Абд Раббу Мансуру Хади. Правительство с воздуха и на земле получает поддержку арабской коалиции во главе с Саудовской Аравией.