Во Франции обнаружили заброшенный автосалон LADA

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Заброшенный автосалон LADA найден на востоке Франции. Соответствующие снимки опубликованы в сообществе "Автомобильный исторический портал" Facebook.

Утверждается, что опустевший дилерский центр находится неподалеку от города Макон. На фотографиях можно увидеть "восьмерки" и "десятки". Особое внимание участников сообщества привлекли "девятки" с короткими крыльями, снятые с производства в 1991 году.

Подписчики группы отметили, что на некоторых машинах установлены старые номерные знаки без символики ЕС. Пользователи предположили, что автосалон могли передать банку в счет погашения долгов, однако тот в дальнейшем не смог продать имущество.

Экспорт продукции "АвтоВАЗа" во Францию был прекращен в 2008 году. На сегодняшний день машины российского автогиганта можно приобрести в Германии, Венгрии и Словакии.