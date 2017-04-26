В ГРУ сообщили, что способствует усилению ИГ* в Афганистане

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Укреплению "Исламского государства"* в Афганистане способствует наличие у террористов финансовых средств, поступающих с контролируемых ими территорий в Ираке и Сирии, заявил в среду в ходе VI Московской международной конференции по безопасности начальник главного управления Генерального штаба Вооруженных сил РФ генерал-полковник Игорь Коробов.

"Укреплению позиций ИГИЛ* способствует наличие у террористов существенных финансовых средств. Они поступают главным образом с контролируемых ими территорий в Ираке и Сирии, от зарубежных "спонсоров", в том числе из стран Персидского залива и за счет противоправной деятельности на территории самого Афганистана. Используя этот ресурс, а также сформированный не без участия средств массовой информации имидж самой успешной исламистской группировки в мире, лидерам ИГИЛ* удалось привлечь "под свои знамена" отдельные формирования Исламского движения талибов", — сказал он.

*Террористическая организация, запрещенная в России