"Десаакашвилизация": одесским улицам вернули старые названия

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Одесский городской совет на заседании в среду переименовал 56 топонимических объектов; возвращены названия улицам, переименованным Михаилом Саакашвили, который в 2015-2016 годах был губернатором Одесской области, сообщает местное издание "Думская". © РИА Новости . Стрингер Перейти в фотобанк Два с половиной. Невзятые высоты Михаила Саакашвили

В мае прошлого года Саакашвили переименовал 51 улицу в рамках закона о декоммунизации. В частности, проспект Маршала Жукова стал проспектом Героев небесной сотни, на месте улицы Валентины Терешковой появилась улица Героев Крут, улица Ярослава Галана стала улицей Романа Шухевича, улица Островского — улицей Мазепы, переулок Правды — Гетманским переулком, а переулок Богданова — переулком Вильгельма Габсбурга.

"Пятьдесят шесть топонимических объектов были переименованы в соответствии с прошлогодними рекомендациями историко-топонимической комиссии, которые дважды выносили на общественные слушания. Обсудить, впрочем, изменения не удалось из-за вмешательства активистов", — говорится в сообщении.

Горсовет вернул старые названия ряду улиц и переулков, которые были переименованы Саакашвили. Издание отмечает, что эти улицы не попадают под действие закона о декоммунизации и, переименовывая их, Саакашвили превысил полномочия.

"Кроме того, снова появился на карте города проспект Маршала Жукова — в данном случае имеет место противоречие между двумя статьями закона, утверждают в мэрии. С одной стороны, советский военачальник был министром обороны и членом президиума ЦК КПСС, то есть одним из руководителей тоталитарного государства и партии. С другой, не подлежат переименованию названия, связанные с именами людей, которые участвовали в изгнании нацистских оккупантов из Украины", — говорится в сообщении.

Вместе с тем в Одессе все же появились улицы Героев небесной сотни, Героев Крут, Романа Шухевича и другие. Эти названия были присвоены другим улицам. Также в Одессе появились улица Счастья и переулок Вдохновения.

В мае 2015 года на Украине вступил в силу закон "об осуждении коммунистического и нацистского режимов", запрещающий пропаганду советской символики. Он предполагает, в частности, переименование городов и улиц, названных в честь советских государственных деятелей. Институт национальной памяти опубликовал список, в который вошли 520 исторических личностей, чья деятельность подпадает под действие закона "о декоммунизации", и поэтому их имена должны исчезнуть из географических названий. Документ вызвал большой резонанс в обществе, так как в нем не были четко прописаны границы его применения.