Шансы Ле Пен на победу во втором туре выборов возрастают, показал опрос

Сторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции. Архивное фото

Сторонники кандидата в президенты Франции Марин Ле Пен радуются её победе в первом туре президентских выборов во Франции. Архивное фото

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Шансы кандидата в президенты Франции от партии "Национальный фронт" на победу в предстоящем 7 мая втором туре выборов главы государства возрастают, свидетельствуют данные опроса компаний IFOP и Fiducial, обнародованные в среду.

Согласно этим данным, за сутки с последнего опроса Ле Пен набрала 0,5 процентных пункта и сейчас за нее готовы проголосовать 39,5% избирателей.

Вместе с тем, этого результата не хватит для победы в выборах. Кандидату от движения "Вперед", экс-министру экономики страны Эммануэлю Макрону прочат поддержку 60,5% избирателей.

Как свидетельствуют данные опроса, явка во втором туре составит 72%.

Опрос проводился в период с вечера 23 апреля, когда уже был известен исход первого тура голосования, и до 26 апреля. Участие в нем приняли 1893 совершеннолетних француза, внесенных в списки избирателей.

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур.

Имя нового президента Франции станет известно после 7 мая, когда состоится второй тур голосования.