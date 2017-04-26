Ракеты КНДР могут долететь до Гавайских островов, заявил командующий США

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

Военная техника во время парада, приуроченного к 105-й годовщине со дня рождения Ким Ир Сена, в КНДР

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Ракеты КНДР уже могут достигать Гавайских островов и представляют для них угрозу, заявил командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис.

"КНДР уже угрожает Гавайям", — заявил Гаррис на слушаниях в палате представителей США.

На гавайских островах находится несколько крупных военных баз США, включая штаб Тихоокеанского командования США (PACOM).

Ситуация вокруг КНДР обострилась на фоне крупномасштабных военных учений США и Южной Кореи, в частности, по уничтожению пхеньянского руководства на случай войны. Северная Корея ответила испытанием баллистических ракет, предупредив, что готова нанести превентивный удар по военным базам противника в Южной Корее, Японии и на территории США.

После ракетных испытаний Северной Кореи в начале месяца в район Корейского полуострова была направлена ударная авианосная группа во главе с атомным авианосцем "Карл Винсон". Как ожидается, "Карл Винсон" пробудет у берегов КНДР около месяца.