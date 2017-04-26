Американский адмирал взял на себя вину за "потерявшийся" авианосец

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис признал свою вину в неверном информировании общественности о местонахождении авианосца "Карл Винсон", который сейчас направляется к берегам КНДР.
О том, что авианосец направляется в западную часть Тихого океана, Пентагон официально объявил еще 10 апреля, ссылаясь на приказ главы Тихоокеанского командования США адмирала Гарри Гарриса от 9 апреля. Уточнялось, что "Карл Винсон" отправится туда из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию и перейдет под оперативное управление 3-го флота США.
Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете Wall Street Journal, что в Белом доме получили неточную информацию от Пентагона о местонахождении авианосца. Другой сотрудник администрации также обвинил Пентагон в ошибочном информировании Белого дома и заявил, что в военном ведомстве поняли свою ошибку только во вторник.