Американский адмирал взял на себя вину за "потерявшийся" авианосец

ВАШИНГТОН, 26 апр — РИА Новости. Командующий Тихоокеанским командованием США адмирал Гарри Гаррис признал свою вину в неверном информировании общественности о местонахождении авианосца "Карл Винсон", который сейчас направляется к берегам КНДР.

"Что касается "Карла Винсона", то это моя вина в этой путанице… Я не смог адекватно передать эту информацию (о местонахождении авианосца) прессе и СМИ ", — заявил Гаррис на слушаниях в палате представителей США.

О том, что авианосец направляется в западную часть Тихого океана, Пентагон официально объявил еще 10 апреля, ссылаясь на приказ главы Тихоокеанского командования США адмирала Гарри Гарриса от 9 апреля. Уточнялось, что "Карл Винсон" отправится туда из Сингапура вместо предполагавшегося визита в Австралию и перейдет под оперативное управление 3-го флота США.

Трамп позднее заявил в середине апреля, что отправил к корейским берегам "армаду", в составе которой ударная авианосная группа "Карл Винсон" и стратегические подводные лодки. Однако вскоре выяснилось, что авианосец пока находится неподалеку от Австралии, примерно за 3,5 тысячи морских миль от Корейского полуострова.

Высокопоставленный представитель Белого дома заявил газете Wall Street Journal, что в Белом доме получили неточную информацию от Пентагона о местонахождении авианосца. Другой сотрудник администрации также обвинил Пентагон в ошибочном информировании Белого дома и заявил, что в военном ведомстве поняли свою ошибку только во вторник.