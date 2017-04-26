Грызлов прокомментировал прекращение Киевом подачи электроэнергии в ЛНР

Представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Архивное фото

Представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов. Архивное фото

МИНСК, 26 апр – РИА Новости. Отключением электроэнергии Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины, заявил в среду журналистам представитель РФ в контактной группе по урегулированию ситуации в Донбассе Борис Грызлов.

В ночь на 25 апреля власти Украины прекратили подачу электроэнергии в самопровозглашенную ЛНР. При этом в МЧС ЛНР сообщили, что предприятия и население полностью обеспечены электричеством.

"Контактная группа и её экономическая подгруппа не могли обойти стороной вопрос об отключении электроэнергии в Луганске. Отмечу, что украинские официальные лица прямо признают, что задолженность потребителей с обеих сторон линии размежевания примерно одинакова, но электроэнергия была отключена только Луганску. Также они, фактически, признают невозможность погашения задолженности в условиях прекращения хозяйственных связей с отдельными районами Донбасса", — сказал Грызлов.

"Отключение электроэнергии можно рассматривать как сознательные, политически мотивированные, и абсолютно противоречащие минским соглашениям шаги. Отключением электроэнергии официальный Киев выдавливает Луганск из экономического пространства Украины", — подчеркнул Грызлов.