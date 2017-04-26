Премьер Венгрии заявил, что недоволен функционированием Евросоюза

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан высказал в среду недовольство неэффективностью функционирования Евросоюза.

"Мы недовольны тем, как функционирует Европейский союз. Когда мы критикуем Евросоюз, мы хотим исправить его ошибки. Мы хотим реформировать союз и делаем все возможное, чтобы бороться с его неэффективностью", — сказал он, выступая в Брюсселе на пленарной сессии Европарламента, который провел дебаты по внутренней политике правительства Венгрии.

По словам Орбана, "хорошая терапия требует, прежде всего, хорошего диагностирования, и мы должны предельно четко говорить о том, что идет плохо".

"В нашем случае мы хотим быть откровенными, даже при том, что мы знаем, что не всем это понравится", — сказал Орбан, призвав институты ЕС отказаться от "идеологических разногласий" и "преодолеть предвзятость".

По словам Орбана, консультации властей Венгрии с гражданами страны носят регулярный характер и уже проведено четыре подобных мероприятия. "Этот метод позволяет понять то, какую позицию должно занять правительство при обсуждении определенных вопросов здесь, в Брюсселе. Мы запрашиваем поддержку, мнение народа", — сказал премьер.

При этом он подчеркнул, что полностью разделяет политические ориентиры Римской декларации, в которой обозначены перспективы развития ЕС и под которой он поставил свою подпись.

Ранее в среду вице-председатель Еврокомиссии по евро и социальному диалогу Валдис Домбровскис заявил, что коллегия еврокомиссаров считает, что инициированные властями Венгрии консультации с гражданами страны об их отношении к политике Евросоюза основаны на постановке "ложных утверждений".

Первого апреля венгерские власти разослали гражданам опросник "Остановите Брюссель", чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Евросоюза. Еврокомиссия провела в среду широкую дискуссию по внутренней политике правительства Венгрии.

По словам Домбровскиса, "комиссия считает, что консультации опираются на ряд несоответствующих действительности или вводящих в заблуждение претензий и обвинений".