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Премьер Венгрии назвал Джорджа Сороса врагом евро

17:5326.04.2017
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© РИА Новости . Сергей ГунеевАмериканский предприниматель и филантроп Джордж Сорос. Архивное фотоАмериканский предприниматель и филантроп Джордж Сорос. Архивное фото
© РИА Новости . Сергей Гунеев

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан в среду назвал американского финансиста Джорджа Сороса спекулянтом и врагом евро.

"Джорж Сорос – американский спекулянт, который разрушил жизнь миллионов европейцев посредством своих финансовых спекуляций и который даже наложил штрафы на Венгрию. Он – враг евро", — сказал Орбан, выступая на пленарной сессии ЕП в Брюсселе. По словам премьера Венгрии, "несмотря на все это, его (Сороса) очень хорошо принимают здесь (в Брюсселе) на самом высоком уровне". Орбан также заявил, что Сорос через подконтрольные ему неправительственные организации пытается завозить в ЕС до 1 миллиона беженцев ежегодно.

Европарламент в среду проводит дебаты по внутренней политике властей Венгрии. Выступая на пленарной сессии ассамблеи, первый вице-председатель Еврокомиссии Франс Тиммерманс заявил, что коллегия еврокомиссаров в течение месяца ждет от Будапешта разъяснений по закону о высшем образовании.

Президент Венгрии Янош Адер. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Дружинин
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Президент Венгрии подписал закон, позволяющий закрыть университет Сороса

Еврокомиссия после дискуссии в среду по ситуации в Венгрии объявила о начале судебного разбирательства в отношении закона о высшем образовании в Венгрии, позволяющем закрыть принадлежащий фонду американского миллиардера Джорджа Сороса Центрально-Европейский университет (CEU).

По словам вице-председателя коллегии еврокомиссаров по евро и социальному диалогу Валдиса Домбровскиса, ЕК направляет Венгрии "письмо с формальным уведомлением, что является первым шагом на пути к возбуждению процедуры против нарушения (законодательства ЕС)", и будет ждать ответа на свое послание со стороны венгерский властей. В зависимости от реакции Еврокомиссия примет решение о "дальнейших шагах", сказал Домбровскис.

Джордж Сорос — американский финансист и инвестор. Его деятельность вызывает неоднозначную оценку: о миллиардере часто говорят как о финансовом спекулянте. Компания Сороса Quantum почти за 40 лет своей работы заработала рекордные для хедж-фондов 35 миллиардов долларов. Только на ипотечном кризисе в США финансист выручил за 2 года около миллиарда долларов. Активно Сорос занимается и политикой: его фонды неоднократно обвинялись в организации смены власти в ряде государств. Сам финансист не отрицает, что его деньги помогли, в частности, провести первую "оранжевую революцию" на Украине в 2004 году и евромайдан в 2013 году. Нынешний украинский президент Петр Порошенко даже вручил ему орден Свободы "за личные заслуги в укреплении международного авторитета украинского государства". Вмешивался Сорос и в дела других стран. Кроме прочего, он спонсировал "бархатные" революции на рубеже 1980-1990-х годов, закончившиеся падением коммунистических режимов в Восточной Европе. Есть данные и о его причастности к "революции роз" в Грузии в 2003 году, в результате которой к власти пришел Михаил Саакашвили.

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