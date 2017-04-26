В Турции нашли гроб с останками русского офицера

АНКАРА, 26 апр – РИА Новости. Гроб с останками русского офицера был обнаружен при строительстве дома в городе Ардаган на северо-востоке Турции, сообщил РИА Новости в среду представитель мэрии города Эрол Озер.

"Вчера в ходе земляных работах во время строительства дома был обнаружен гроб с православным крестом и останками человека в военной форме. Работы были остановлены, на место вызвали специалистов по истории и археологии, по словам которых останки принадлежат русскому офицеру, а захоронение предположительно было произведено во время или после русско-турецкой войны 1877-1878 годов. Сегодня гроб с останками был отправлен для дальнейшего исследования в Карс", — сказал собеседник агентства.

Представитель управления туризма Карса подтвердил РИА Новости, что останки военного доставлены в город. "Это точно русский офицер, его воинское звание мы уточняем. Он был похоронен в годы, когда Ардаган и Карс входили в состав России", — сказал он.

По итогам русско-турецкой войны 1877-1878 годов Карсская область, куда входил Ардаган, отошла Российской империи, затем была передана Турции по Московскому договору 1921 года.