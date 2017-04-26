ООН сообщила о 20 жертвах столкновений в Демократической Республике Конго

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Миссия ООН в Демократической Республике Конго сообщила, что 20 человек погибли в результате столкновений на этнической почве в провинции Касаи, передает агентство Франс Пресс.
В середине марта власти страны сообщили о похищении сотрудников миссии ООН МООНСДРК (MONUSCO) — американца Майкла Шарпа, гражданки Швеции Зайды Каталан и их местного переводчика в провинции Касаи. Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерреш позднее подтвердил гибель двух сотрудников миссии всемирной организации в Демократической республике Конго.
Совет Безопасности ООН принял решение сократить количество военнослужащих миротворческой миссии в Демократической республике Конго (ДРК).
Следователи ООН обнаружили в провинции Касаи 40 массовых захоронений.