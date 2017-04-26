Макрона освистали во время визита на завод Whirpool

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Кандидата в президенты Франции, экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона освистали во время визита на завод Whirpool.

Из толпы рабочих, встречавших кандидата в президенты, раздавались крики "Марин — президент" и осуждающие возгласы. Кто-то из сотрудников Whirpool зажег файер.

"Я приехал не затем, чтобы обещать вам горы чудес. Прежде всего, я хочу пообщаться с межпрофсоюзным объединением… Конечно, в стране есть гнев. Вы этого не почувствовали? Я почувствовал", — сказал Макрон.

Lors de son arrivée, Emmanuel Macron a eu beaucoup de difficultés à se faire entendre par les salariés de #Whirlpool d’Amiens. pic.twitter.com/x2i0wbE7Du — l'Opinion (@lopinion_fr) 26 апреля 2017 г.

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Он припугнул рабочих тем, что, в случае избрания президентом его соперницы — лидера Нацфронта Марин Ле Пен, завод точно закроют.

Протесты рабочих завода, выступающих против его переноса в Польшу, начались в минувший понедельник. Люди блокируют въезд на территорию и жгут покрышки. Встречи с Макроном они добивались на протяжении трех месяцев и заранее предупреждали, что прием не будет теплым.

Когда в среду после обеда кандидат в президенты все же добрался до предприятия, располагающегося в его родном городе — Амьене, его окружила толпа из нескольких сотен человек.

Соперница Макрона, Ле Пен опередила его, внезапно приехав на завод утром в среду.

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В ходе своего визита, который продлился около получаса, Ле Пен обвинила Макрона в том, что тот отстаивает интересы олигархии, а не простых людей.

"Когда я услышала, что Эммануэль Макрон не планировал встречаться с рабочими, не планировал посещать место проведения акции протеста, а собрался укрыться неизвестно где в торговой палате,… я решила что это знак презрения рабочим и собралась приехать сама", — сказала тогда лидер Нацфронта.