США потратили на развитие системы ПРО $130 миллиардов за 15 лет

ЗА 15 ЛЕТ США ВЫДЕЛИЛИ НА РАЗВИТИЕ СИСТЕМЫ ПРО $130 МЛРД, В БЛИЖАЙШИЕ 5 ЛЕТ ЗАПЛАНИРОВАЛИ ЕЩЕ $55 МЛРД — ГРУ