В ЕП рассмотрят требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Европарламента Антонио Таяни заявил в среду, что он получил и передает в компетентную комиссию ассамблеи требование правоохранительных органов Франции требование о лишении иммунитета Марин Ле Пен.
Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи потребовали от Европарламента лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте. По данным радиостанции, требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта.
Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.
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