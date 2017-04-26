В ЕП рассмотрят требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Глава Европарламента Антонио Таяни заявил в среду, что он получил и передает в компетентную комиссию ассамблеи требование правоохранительных органов Франции требование о лишении иммунитета Марин Ле Пен.

"Требование будет передано в компетентную комиссию ассамблеи", — сказал он, выступая на пленарной сессии ЕП в Брюсселе. Аналогичное требование выдвинуто французской юстицией в отношении другого члена "Национального фронта" Франции — Мари-Кристин Бутонне.

Как сообщала ранее радиостанция Europe 1, французские следователи потребовали от Европарламента лишить иммунитета лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. До этого прокуратура Парижа открыла расследование в отношении Ле Пен, ее сотрудники подозреваются в фиктивном устройстве в качестве помощников политика в Европарламенте. По данным радиостанции, требование лишить Ле Пен парламентского иммунитета было направлено в ЕП еще 29 марта.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

Другие новости о выборах президента во Франции >>