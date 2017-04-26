Десять баз и шесть авианосцев Китая

Илья Плеханов, для РИА Новости
Утром 26 апреля Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства. До того в ВМС Китая был только один корабль такого типа — "Ляонин", построенный на базе советского крейсера "Варяг". Но, по словам самих китайцев, это только начало. В планах — создание шести авианосных ударных групп и десяти военно-морских баз по всему миру.
Помимо самих авианосцев, там будут базироваться ударные подводные лодки и эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием. Заявленная цель создания авианосных групп, как пишет PLA Daily, — обеспечение "прорыва" флота Китая через первую цепь островов (Япония, Тайвань, Южная Корея, Филиппины) и установление влияния Китая на западе Тихого океана.
Второй и третий авианосцы
Западные аналитики отмечают, что строительство крупнейшего в истории страны военного корабля дает Китаю бесценный индустриальный опыт. Несмотря на то что новый CV-17 очень похож на "Ляонин", в этом нет ничего страшного. Например, американские авианосцы типа "Нимиц" строятся по одной модели 40 лет, но именно это позволяет потом судостроительной индустрии сделать шаг вперед и выйти на новые классы кораблей.
Тем временем в Шанхае уже ведутся работы над созданием третьего китайского авианосца Type 002, который, возможно, будет атомным и будет больше походить на американские разработки типа "Джеральд Форд", а не на советские модели.
База в Джибути
Китайские военные эксперты утверждают, что хотя на базе и будут дислоцироваться солдаты, она все же будет отличаться от соседей по Джибути — военных баз Франции и США. В первую очередь она будет служить точкой обслуживания судов Китая в регионе, а также позволит держать руку на пульсе судоходства через Суэцкий канал. Впрочем, также она будет служить для поддержки операций ВМС Китая в Индийском океане и для более оперативного реагирования на события в Северной Африке и на Ближнем Востоке.
Шэнь Динли, профессор из Университета Фудань в Шанхае, заявил, что США развивали свой бизнес по всему миру и посылали своих военных защищать его интересы на протяжении 150 лет. Теперь пришло время Китаю делать то же самое.
Другие базы в теории
Сегодня Пекин участвует в коммерческих инфраструктурных проектах в порту Гвадар в Пакистане на берегу Аравийского моря и порту Хамбантота в Шри-Ланке. И хотя проекты коммерческие, в том же Гвадаре Китай предлагает пакистанцам услуги по обеспечению безопасности порта. О возможном создании военно-морской базы Китая в Гвадаре говорит и Сюй Гуаньюй.
В 2014 году китайские подводные лодки пришвартовались в порту Коломбо в Шри-Ланке. Причем сделали это в контейнерном терминале, принадлежащем китайской коммерческой компании, а не в обычном месте швартовки кораблей ВМС других стран мира.
На Мальдивах Китай в рамках концепции "Морского Шелкового пути XXI века" инвестирует в инфраструктурный портовый проект iHavan. Ожидается, что Мальдивы не смогут выплатить огромные долги, и, по сути, все объекты в будущем перейдут под контроль Пекина как в коммерческом плане, так и в военном при необходимости.
Надо отметить, что слухи о планах создания Китаем 18 военно-морских баз по всему Мировому океану циркулируют уже многие годы, как минимум с 2014-го. Агентство Синьхуа в свое время "рекомендовало" создание баз в таких портах, как: Чхонджин (Северная Корея), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сиануквиль (Камбоджа), Ко Ланта (Таиланд), Ситтве (Мьянма), Джибути, Мальдивы, Сейшелы, Гвадар (Пакистан), порт Дака (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Хамбантота (Шри-Ланка), Коломбо (Шри-Ланка), Момбаса (Кения), Луанда (Ангола), Уолфиш-Бей (Намибия), Дар-эс-Салам (Танзания).
Мало кто верит, что Китай сможет закрепиться во всех этих точках и тем более открыть там базы, но можно напомнить, что в 2014-м никто не верил и в базу Китая в Джибути. Тем не менее сегодня это уже реальность.