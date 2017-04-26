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В мире

Десять баз и шесть авианосцев Китая

16:5526.04.2017
(обновлено: 17:03 26.04.2017)
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© AFP 2017 / Stringer Первый китайский авианосец собственного производстваПервый китайский авианосец собственного производства
© AFP 2017 / Stringer

Илья Плеханов, для РИА Новости

Утром 26 апреля Китай спустил на воду первый авианосец собственного производства. До того в ВМС Китая был только один корабль такого типа — "Ляонин", построенный на базе советского крейсера "Варяг". Но, по словам самих китайцев, это только начало. В планах — создание шести авианосных ударных групп и десяти военно-морских баз по всему миру.

Спуск на воду китайского собственного производства. 26 апреля 2017
© AP Photo / Xinhua/ Li Gang
В Китае спустили на воду первый авианосец собственной постройки
Сюй Гуаньюй, отставной генерал-майор и старший советник в Ассоциации по контролю над вооружениями и разоружению, еще в прошлую пятницу на страницах газеты Министерства обороны Китая PLA Daily заявил, что Китай построит десять баз для своиx авианосцев, желательно на всех континентах мира, но это будет зависеть от отношений Китая с различными странами.

Помимо самих авианосцев, там будут базироваться ударные подводные лодки и эскадренные миноносцы с управляемым ракетным оружием. Заявленная цель создания авианосных групп, как пишет PLA Daily, — обеспечение "прорыва" флота Китая через первую цепь островов (Япония, Тайвань, Южная Корея, Филиппины) и установление влияния Китая на западе Тихого океана.

Второй и третий авианосцы

Истребитель ВВС КНР. Архивное фото
© AFP 2017 / Stringer
СМИ: на новом китайском авианосце смогут базироваться до 36 истребителей
Новый китайский авианосец Type 001A должен встать в строй в 2020 году, на его борту предусматривается базирование от 28 до 36 истребителей "Цзянь-15" (J-15). Корабль пока не получил имя и проходит под названием CV-17. Его строительство заняло всего два года. Для сравнения: бывший "Варяг" купили в 1998 году, а в строй он встал только в 2012 году.

Западные аналитики отмечают, что строительство крупнейшего в истории страны военного корабля дает Китаю бесценный индустриальный опыт. Несмотря на то что новый CV-17 очень похож на "Ляонин", в этом нет ничего страшного. Например, американские авианосцы типа "Нимиц" строятся по одной модели 40 лет, но именно это позволяет потом судостроительной индустрии сделать шаг вперед и выйти на новые классы кораблей.

Первый китайский авианосец собственного производства. 26 апреля 2017 года
© REUTERS / Xinhua/Li Gang
Эксперт о новом китайском авианосце: это модернизированный советский проект
В то же время эксперты отмечают, что CV-17 пока не сможет стать ядром авианосной ударной группы, так как не обладает соответствующей дальностью автономных операций, зависит от авиаразведки наземного базирования (не в состоянии запускать самолеты с системой раннего оповещения) и несет слишком мало самолетов.

Тем временем в Шанхае уже ведутся работы над созданием третьего китайского авианосца Type 002, который, возможно, будет атомным и будет больше походить на американские разработки типа "Джеральд Форд", а не на советские модели.

© REUTERS / Stringer Первый китайский авианосец собственного производства
© REUTERS / Stringer
Первый китайский авианосец собственного производства

База в Джибути

Военные учения КНР в Восточно-Китайском море. Архивное фото
© AP Photo / Dai Zongfeng/Xinhua
СМИ: Китай планирует увеличить численность морской пехоты в пять раз
Что касается десяти баз, то пока с натяжкой единственной зарубежной китайской военно-морской базой, или "пунктом поддержки", можно назвать объекты в Джибути в Восточной Африке. Еще год назад Министерство обороны Китая подтвердило, что ведет там строительные работы, а впервые Китай использовал эту базу во время эвакуации своих граждан из Йемена весной 2015 года, после чего начал переговоры о постоянном присутствии.

Китайские военные эксперты утверждают, что хотя на базе и будут дислоцироваться солдаты, она все же будет отличаться от соседей по Джибути — военных баз Франции и США. В первую очередь она будет служить точкой обслуживания судов Китая в регионе, а также позволит держать руку на пульсе судоходства через Суэцкий канал. Впрочем, также она будет служить для поддержки операций ВМС Китая в Индийском океане и для более оперативного реагирования на события в Северной Африке и на Ближнем Востоке.

Шэнь Динли, профессор из Университета Фудань в Шанхае, заявил, что США развивали свой бизнес по всему миру и посылали своих военных защищать его интересы на протяжении 150 лет. Теперь пришло время Китаю делать то же самое.

Другие базы в теории

Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин. Архивное фото
© Фотохост-агентство
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Си Цзиньпин издал указ о создании 84 новых воинских единиц
До создания базы в Джибути китайские ВМС использовали порт Виктория на Сейшелах для заправки кораблей и отдыха моряков наравне с ВМС других стран. Правда, в этом случае Китай пошел дальше и подарил береговой охране Сейшел патрульный катер в знак благодарности за прием своих военных кораблей.

Сегодня Пекин участвует в коммерческих инфраструктурных проектах в порту Гвадар в Пакистане на берегу Аравийского моря и порту Хамбантота в Шри-Ланке. И хотя проекты коммерческие, в том же Гвадаре Китай предлагает пакистанцам услуги по обеспечению безопасности порта. О возможном создании военно-морской базы Китая в Гвадаре говорит и Сюй Гуаньюй.

В 2014 году китайские подводные лодки пришвартовались в порту Коломбо в Шри-Ланке. Причем сделали это в контейнерном терминале, принадлежащем китайской коммерческой компании, а не в обычном месте швартовки кораблей ВМС других стран мира.

На Мальдивах Китай в рамках концепции "Морского Шелкового пути XXI века" инвестирует в инфраструктурный портовый проект iHavan. Ожидается, что Мальдивы не смогут выплатить огромные долги, и, по сути, все объекты в будущем перейдут под контроль Пекина как в коммерческом плане, так и в военном при необходимости.

Китайские военнослужащие на площади Тяньаньмэнь в Пекине. Архивное фото
© AP Photo / Andy Wong
Китай увеличит расходы на оборону на 7%
Действуя по формуле "политика — это большая экономика", Китай в теории может развернуть береговую инфраструктуру на основе своих коммерческих активов в других странах, не обязательно прибегая к уже существующим зарубежным портовым услугам, которыми пользуются ВМС других стран.

Надо отметить, что слухи о планах создания Китаем 18 военно-морских баз по всему Мировому океану циркулируют уже многие годы, как минимум с 2014-го. Агентство Синьхуа в свое время "рекомендовало" создание баз в таких портах, как: Чхонджин (Северная Корея), Порт-Морсби (Папуа — Новая Гвинея), Сиануквиль (Камбоджа), Ко Ланта (Таиланд), Ситтве (Мьянма), Джибути, Мальдивы, Сейшелы, Гвадар (Пакистан), порт Дака (Бангладеш), Лагос (Нигерия), Хамбантота (Шри-Ланка), Коломбо (Шри-Ланка), Момбаса (Кения), Луанда (Ангола), Уолфиш-Бей (Намибия), Дар-эс-Салам (Танзания).

Мало кто верит, что Китай сможет закрепиться во всех этих точках и тем более открыть там базы, но можно напомнить, что в 2014-м никто не верил и в базу Китая в Джибути. Тем не менее сегодня это уже реальность.

 

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