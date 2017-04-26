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"Это будет катастрофа": США обрезают помощь иностранным государствам

16:3126.04.2017
(обновлено: 16:32 26.04.2017)
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© РИА НовостиОфис USAID в РФ закроется 1 октября, программы будут свернуты – госдепОфис USAID в РФ закроется 1 октября, программы будут свернуты – госдеп
© РИА Новости

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости, Андрей Веселов. В распоряжении американского журнала Foreign Policy оказался проект бюджетных поправок на 2018 год для Агентства по международному развитию USAID — основного проводника американской "мягкой силы", главного грантодателя Вашингтона для иностранных правительств и неправительственных фондов. Бюджет USAID будет сокращен на треть, две трети представительств агентства на планете закроются.

Оружие и стена вместо помощи

Президент США Дональд Трамп. Архивное фото
© AFP 2017 / Nicholas Kamm
Трамп выступил за реформирование ООН и пересмотр финансирования организации
Резкое сокращение было анонсировано еще в марте. "Мы собираемся предложить проект урезания иностранной помощи. Наш посыл предельно прост: меньше денег тратить за рубежом — значит, больше денег тратить здесь", — заявил в эфире Fox News глава административно-бюджетного управления Белого дома Мик Малвани.

Тогда же администрация Дональда Трампа заявила о намерении сократить на 50% финансирование программ ООН. Масштабная бюджетная реструктуризация понадобилась Трампу, чтобы увеличить военный бюджет на 54 миллиарда долларов, то есть заменить "мягкую силу" на "жесткую". В этом смысле ракетная атака на авиабазу сирийских правительственных ВВС и использование "супербомбы" в Афганистане (сомнительные с чисто военной точки зрения) выглядят еще и как обоснование роста военных бюджетных трат: мы использовали наше оружие и теперь нам нужны деньги на новое.

Ряд американских СМИ также отмечает, что сэкономленные средства могут пойти на строительство стены на границе с Мексикой, хотя раньше Трамп намеревался строить эту стену за счет самой Мексики.

"Это положит конец техническим экспертным знаниям USAID, и, на мой взгляд, это будет катастрофой. Я предсказываю, что мы заплатим цену. Мы заплатим цену за плохо продуманные и непродуманные решения", — цитирует Foreign Policy Эндрю Нациоса, бывшего администратора USAID при президенте Джордже Буше-маладшем.

Кто пострадает больше всех без американских денег?

Логотип кубинской социальной сети ZunZuneo. Архивное фото
© РИА Новости
USAID пыталась устроить "оранжевую революцию" на Кубе, считает эксперт
Общее сокращение бюджета составит примерно пять миллиардов долларов — с почти 17 миллиардов до 12. Сократят расходы очень неравномерно. Например, расходы на страны Африки уменьшат в более-менее "щадящем" режиме — с шести миллиардов до 5,2. На Восточную Азию вместо 550 миллионов планируется потрать 320 миллионов. Расходы на Латинскую Америку сократят почти на половину — с миллиарда до 663 миллионов. На 100% без американской помощи остались Бразилия, Эквадор, Ямайка, Парагвай, Венесуэла, Куба. Особенно примечателен здесь кубинский кейс. В документах USAID расходы на Кубу проходят как "фонд экономической поддержки", но правительство Кубы с агентством не работает.

В 2014 году агентство Associated Press и еще ряд изданий опубликовали расследование: якобы сотрудничающая с USAID компания "Международное творческое партнерство" пыталась вербовать и оказать финансовую поддержку известным рэперам Гаваны, чтобы организовать протест молодежной субкультуры против коммунистического правительства. Еще раньше USAID через сеть подставных фирм и в обход конгресса финансировала так называемый "кубинский твиттер" — социальную сеть ZunZuneo, которую потом Вашингтон также хотел использовать для агитации против кубинского правительства.

В Венесуэле, где расходы, как и на Кубе, значились в качестве "фонда экономической поддержки", USAID не имеет правовой базы — какого-либо межправительственного соглашения на этот счет не существует.

Денежные купюры и монеты США и Украины. Архивное фото
© РИА Новости . Александр Демьянчук
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Киев рассчитывает получить $142 миллионов от USAID на реформы
Расходы на Европу и Евразию Трамп планирует сократить даже больше чем на половину — с 853 миллионов до 363. Полностью закрыта помощь Польше, Азербайджану и Белоруссии. На 41% сократится помощь Грузии, на 47% — Молдавии, на 69% — Украине. Именно по Киеву оптимизация ударит больнее всего: украинские структуры получали большую часть европейских траншей агентства, порядка 570 миллионов долларов.

На эти деньги, в частности, планировалось начать масштабный четырехлетней проект "Трансформация финансового сектора", который был с большой помпой запущен в марте этого года. Сейчас трансформация повисает в воздухе.

В России деятельность USAID была запрещена в 2012 году. В МИД России тогда заявили о попытках агентства "влиять на политические процессы, включая выборы разного уровня". В бюджетных документах агентства расходы на "русское направление" не значатся.

Директора миссий USAID — самые влиятельные иностранцы

Помощь от агентства США по международному развитию (USAID). Архивное фото.
© Flickr / USDAgov
Аналитик: новые приоритеты Вашингтона грозят разрушить работу USAID
"Это выхолащивание важнейшего инструмента американского влияния в развивающемся мире, который является нашей программой развития. Эти люди не понимают, какова роль агентства. Директора миссий USAID входят в число самых влиятельных иностранцев в стране пребывания", — утверждает Эндрю Нациос. "Это средство оказания помощи политическим союзникам", — говорит Стивен Раделет, бывший главный экономист USAID.

Открытое письмо с требованием сохранить финансирование уже подписали 120 отставных генералов и адмиралов США. Вряд ли военных, даже в отставке, волнует судьба только гуманитарных, социальных и медицинских проектов. Они прекрасно понимают, что там, где нельзя использовать оружие — "жесткую силу", — можно применять "мягкую". И применять эффективно.

Впрочем, судьба сокращений пока окончательно не ясна — с предложениями администрации Трампа может не согласиться конгресс. Влиятельный сенатор-республиканец Линдси Грэм уже назвал поправки "мертвыми": Грэм уверен, что парламент не поддержит президента.

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