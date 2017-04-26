Польские ВВС могут заменить российские самолеты на американские

ВАРШАВА, 26 апр — РИА Новости. Минобороны Польши для оснащения своих ВВС сейчас определяется с выбором между многоцелевыми истребителями американского производства F-16 и F-35, сообщает военное ведомство со ссылкой на заместителя министра обороны Бартоша Ковнацкого.

По его словам, состояние польской военной авиации в настоящее время является "удовлетворительным по сравнению с другими видами вооруженных сил".

Ковнацкий уточнил, что ВВС Польши сейчас имеют на вооружении 48 истребителей F-16 в версии C (одноместные) и D (двухместные). "Однако все мы знаем, что многоцелевых самолетов этого класса в польских вооруженных силах нужно гораздо больше", — сказал замглавы Минобороны.

"Старые самолеты Су-22 и МиГ-29 должны быть заменены самолетами нового поколения. Но решение, будут ли это самолеты F-16 и другие, например F-35, является еще предметом анализа в министерстве обороны", — отметил Ковнацкий.

"Нужно думать о рациональных решениях, только они должны быть соответствующим образом распределены во времени", — отметил замминистра.

При этом он обратил внимание, что в Польше предусматривается увеличение расходов на оборону с нынешних примерно 2% до минимум 2,5% ВВП, начиная с 2030 года.