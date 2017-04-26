Меркель сожалеет, что премьер Израиля отменил встречу с главой МИД Германии

БЕРЛИН, 26 апр — РИА Новости, Маргарита Костив. Канцлер ФРГ Ангела Меркель сожалеет об отмене встречи премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху с главой МИД Германии Зигмаром Габриэлем, заявил официальный представитель правительства ФРГ Штеффен Зайберт.

Во вторник представитель премьер-министра Израиля подтвердила, что Нетаньяху не примет главу МИД Германии, который в ходе визита в еврейское государство отказался отменять встречи с местными правозащитными организациями левого толка.

"Федеральный канцлер очень сожалеет, что встреча не состоялась", — сказал Зайберт на брифинге в среду.

Сам Габриэль заявил, что удивлён отменой переговоров, но не считает это катастрофой, поскольку, по его словам, "появится еще возможность встретиться в другом месте". Он также отметил, что отношение Германии к Израилю в связи с инцидентом не изменится.