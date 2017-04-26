Еврокомиссия уличила власти Венгрии в ложных утверждениях в отношении ЕС

БРЮССЕЛЬ, 26 апр — РИА Новости, Александр Шишло. Еврокомиссия считает, что инициированные властями Венгрии консультации с гражданами страны об их отношении к политике Евросоюза основаны на постановке ложных утверждений, заявил вице-председатель коллегии еврокомиссаров по социальному диалогу Валдис Домбровскис.

Первого апреля венгерские власти разослали гражданам опросник "Остановите Брюссель", чтобы узнать их мнение о методах противостояния политике Евросоюза. Еврокомиссия провела в среду широкую дискуссию по внутренней политике правительства Венгрии.

"Комиссия считает, что консультации опираются на ряд несоответствующих действительности или вводящих в заблуждение претензий и обвинений", — сказал Домбровскис журналистам в Брюсселе.

По его словам, Еврокомиссия со своей стороны намерена "установить истину в своем ответе, основываясь на достоверных фактах".