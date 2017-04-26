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В мире

Обаму уличили в лицемерии из-за готовности выступить за 400 тысяч долларов

15:0726.04.2017
(обновлено: 15:19 26.04.2017)
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© AFP 2017 / Jim YoungБывший президент США Барак Обама во время выступления в университете Чикаго. Архивное фотоБывший президент США Барак Обама во время выступления в университете Чикаго. Архивное фото
© AFP 2017 / Jim Young

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывшего президента США Барака Обаму резко раскритиковали за гонорар, который ему заплатят за выступление на конференции, организованной банком Canton Fitzgerald LP, пишет BBC News.

Президент США Барак Обама целует свою жену Мишель. Архивное фото
© AP Photo / Evan Vucci
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Сумму гонорара в 400 тысяч долларов подтвердило Fox Business руководство банка.

Журналисты издания Чарли Гаспарино и Брайн Швартц назвали Обаму "новым толстосумом Уолл-Стрит" и припомнили ему его некогда критический тон в адрес банкиров, обосновавшихся на главной финансовой улице Нью-Йорка.

"Я не для того баллотировался в президенты, чтобы помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит", — говорил Обама в интервью CBS в 2009 году.

BBC News отмечает, что подтвержденный руководством Canton Fitzgerald гонорар Обамы практически в два раза больше, чем тот, который получила в 2015 году Хиллари Клинтон, трижды выступившая на конференциях, организованных банком Goldman Sachs.

Помимо журналистов Fox Business, с критикой в адрес Обамы выступил их коллега с портала Vox Мэттью Иглесиас, заявивший, что если бывший президент США получит эти деньги, это "перечеркнет все, во что он верит".

С точки зрения Иглесиаса, Обаме следовало отказаться от выступления для Canton Fitzgerald и научиться идти на жертвы ради благих целей — в частности, для того, чтобы противостоять популистам.

Барак Обама на отдыхе
© AP Photo / Virgin.com/ Jack Brockway
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Многие пользователи соцсетей также негативно оценили решение экс-президента выступить на конференции за такие деньги. Некоторые из них использовали хэштег #hypocrisy (лицемерие).

"Обаме заплатили 400 тысяч долларов за первую речь перед капиталистами-толстосумами с Уолл-Стрит. Получено в два раза больше, чем Хиллари, а значит, он в два раза более склизкий", — жалуется пользователь dirtydog17766.

"Это лицемерие со стороны Обамы, который оставил Америку бедной, безработной и больной", — считает ElianaBenador.

"То, что Обама принимает 400 тысяч долларов за час или два болтовни — яркий пример неравенства доходов. Это дом! Это четыре года учебы в коллеже", — негодует Bad John Brown.

"Вместо того чтобы отдать деньги в какую-нибудь достойную благотворительную организацию, они платят сверх меры этому "пустому месту", — пишет wwhfla.

"Не думаю, что Обаме нужно платить 400 тысяч долларов за речи перед банкирами, потому что я не считаю, что хоть кому-то нужно платить 400 тысяч долларов за что угодно", — отмечает комедиантка Эйвери Эдисон.

​Некоторые пользователи соцсетей встали в защиту Обамы, отмечая, что если ему предлагают такие деньги, ему ничего не мешает согласиться.

BBC News также напомнило и о сделке между издательством Penguin Random House и Бараком и Мишель Обамой на две книги мемуаров. Ожидается, что за публикацию этих книг они получат 65 миллионов долларов.

 

 

 

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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
Станислав Глебов
А для кого то новость, сюрприз что он первостатейный лицемер и фигляр? Он всё свое президентство работал актером на публику...
15:38
26.04.2017
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