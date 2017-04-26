Обаму уличили в лицемерии из-за готовности выступить за 400 тысяч долларов

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Бывшего президента США Барака Обаму резко раскритиковали за гонорар, который ему заплатят за выступление на конференции, организованной банком Canton Fitzgerald LP, пишет BBC News.

Сумму гонорара в 400 тысяч долларов подтвердило Fox Business руководство банка.

Журналисты издания Чарли Гаспарино и Брайн Швартц назвали Обаму "новым толстосумом Уолл-Стрит" и припомнили ему его некогда критический тон в адрес банкиров, обосновавшихся на главной финансовой улице Нью-Йорка.

"Я не для того баллотировался в президенты, чтобы помогать кучке банкиров-толстосумов с Уолл-Стрит", — говорил Обама в интервью CBS в 2009 году.

BBC News отмечает, что подтвержденный руководством Canton Fitzgerald гонорар Обамы практически в два раза больше, чем тот, который получила в 2015 году Хиллари Клинтон, трижды выступившая на конференциях, организованных банком Goldman Sachs.

Помимо журналистов Fox Business, с критикой в адрес Обамы выступил их коллега с портала Vox Мэттью Иглесиас, заявивший, что если бывший президент США получит эти деньги, это "перечеркнет все, во что он верит".

С точки зрения Иглесиаса, Обаме следовало отказаться от выступления для Canton Fitzgerald и научиться идти на жертвы ради благих целей — в частности, для того, чтобы противостоять популистам.

Многие пользователи соцсетей также негативно оценили решение экс-президента выступить на конференции за такие деньги. Некоторые из них использовали хэштег #hypocrisy (лицемерие).

"Обаме заплатили 400 тысяч долларов за первую речь перед капиталистами-толстосумами с Уолл-Стрит. Получено в два раза больше, чем Хиллари, а значит, он в два раза более склизкий", — жалуется пользователь dirtydog17766.



"Это лицемерие со стороны Обамы, который оставил Америку бедной, безработной и больной", — считает ElianaBenador.

"То, что Обама принимает 400 тысяч долларов за час или два болтовни — яркий пример неравенства доходов. Это дом! Это четыре года учебы в коллеже", — негодует Bad John Brown.

"Вместо того чтобы отдать деньги в какую-нибудь достойную благотворительную организацию, они платят сверх меры этому "пустому месту", — пишет wwhfla.

"Не думаю, что Обаме нужно платить 400 тысяч долларов за речи перед банкирами, потому что я не считаю, что хоть кому-то нужно платить 400 тысяч долларов за что угодно", — отмечает комедиантка Эйвери Эдисон.

I don't think Obama should be paid $400,000 to give speeches to banks because I don't think anyone should be paid $400,000 for anything. — Avery Edison (@aedison) April 25, 2017

​Некоторые пользователи соцсетей встали в защиту Обамы, отмечая, что если ему предлагают такие деньги, ему ничего не мешает согласиться.

BBC News также напомнило и о сделке между издательством Penguin Random House и Бараком и Мишель Обамой на две книги мемуаров. Ожидается, что за публикацию этих книг они получат 65 миллионов долларов.