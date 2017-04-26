Певица Нюша попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Данные российской певицы Нюши внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.

Как отмечается на сайте, Нюша попала в базу данных под своим настоящим именем Анна Шурочкина за "неоднократное незаконное пересечение государственной границы Украины" в августе 2016-го и апреле 2017 года. Также на сайте приводятся фотографии выступления певицы в Крыму.

Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.

Сайт "Миротворец" известен скандальными публикациями, в которых обнародует данные журналистов, ополченцев из самопровозглашенных ДНР и ЛНР и других граждан, которых называет "изменниками родины". Весной он опубликовал списки журналистов, в том числе иностранных, которые получали аккредитацию ДНР и ЛНР, с указанием их контактных данных, после чего в адрес некоторых из них поступали угрозы.

Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".