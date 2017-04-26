Певица Нюша попала в базу данных украинского сайта "Миротворец"

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Данные российской певицы Нюши внесены в базу скандально известного украинского сайта "Миротворец" за посещение Крыма.
Ранее в базу сайта "Миротворец" были внесены данные участницы конкурса "Евровидение-2017" от РФ Юлии Самойловой. Позже Служба безопасности Украины запретила Самойловой въезд на территорию страны на три года из-за ее выступления в Крыму, в итоге певица не примет участие в "Евровидении-2017". Также в базу данных сайта внесены российские артисты Стас Пьеха, Бьянка, Юлианна Караулова, Михаил Шуфутинский, Ирина Аллегрова, рэпер Баста, всемирно известный путешественник Федор Конюхов.
Представитель ОБСЕ по свободе СМИ Дунья Миятович тогда назвала публикацию "тревожным шагом, который может еще больше поставить под угрозу безопасность журналистов". Действия владельцев сайта "Миротворец" раскритиковала и официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. Она назвала публикацию "прямым призывом к расправе над журналистами".