"Самому завидному холостяку в мире" завели аккаунт в Tinder

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Последнему самцу северного белого носорога по кличке Судан завели аккаунт в популярном приложении для знакомств Tinder, сообщает "Би-би-си".

В профиле Судана, которого еще называют "самым завидным холостяком в мире", указаны возраст — 43 года, рост — 180 сантиметров, вес – две тонны, увлечения – жевать траву и валяться в грязи. Обитает "холостяк" в заповеднике в Кении.

Выбор у животного невелик – в мире живут только две самки его вида. Однако даже с ними он не в состоянии спариться, потому что для начала самец должен победить самку в бою, а Судан уже слишком стар.

Помочь сохранить вид поможет только искусственное оплодотворение – весьма дорогостоящая процедура. Акция с аккаунтом в Tinder призвана помочь распространить информацию о носороге и быстрее собрать деньги. В приложении зарегистрированы более 140 миллионов пользователей. Если носорог им "понравится", то они увидят реквизиты для пожертвования.