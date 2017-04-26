В ЛНР связали обострение в Донбассе с визитом главы СММ ОБСЕ на Украине

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе связано с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.
"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики обострилась. Зная, что на территории республики с рабочей поездкой находится глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня", — сообщил Марочко.
По его словам, все обстрелы носили провокационный характер, велись из районов социально важных объектов.
Он подчеркнул, что в 22.30 25 апреля, когда ответного огня не последовало, ВСУ повторили провокацию, применив при этом миномет калибра 82-миллиметра. Марочко уточнил, что также зафиксировано прибытие к линии соприкосновения техники ВСУ.
"В зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта из состава третьего батальона прибыли три БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом", — уточнил он. По словам Марочко, подразделения Народной милиции придерживаются перемирия и огонь не открывают.