В ЛНР связали обострение в Донбассе с визитом главы СММ ОБСЕ на Украине

ЛУГАНСК, 26 апр — РИА Новости. Обострение ситуации в Донбассе связано с визитом в самопровозглашенную Луганскую народную республику главы Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ на Украине Эртугрула Апакана, заявил на брифинге официальный представитель Народной милиции ЛНР Андрей Марочко.

Ранее в оборонном ведомстве ЛНР заявили, что украинские силовики выпустили за сутки по территории республики более 270 снарядов, 5 раз нарушив режим прекращения огня, в то время как 25 апреля Народной милицией заявлялось об одном обстреле и 58 снарядах со стороны Украины.

"Ситуация в зоне ответственности Народной милиции Луганской Народной Республики обострилась. Зная, что на территории республики с рабочей поездкой находится глава СММ ОБСЕ в Украине Эртугрул Апакан, украинские силовики пять раз нарушили режим прекращения огня", — сообщил Марочко.

По его словам, все обстрелы носили провокационный характер, велись из районов социально важных объектов.

"Так, вчера в 21.30 из района нахождения газораспределительной станции высокого давления в населенном пункте Лобачево (под контролем ВСУ — ред.) украинские провокаторы вели огонь с применением гранатометов (АГС, СПГ) и стрелкового оружия", — уточнил Марочко.

Он подчеркнул, что в 22.30 25 апреля, когда ответного огня не последовало, ВСУ повторили провокацию, применив при этом миномет калибра 82-миллиметра. Марочко уточнил, что также зафиксировано прибытие к линии соприкосновения техники ВСУ.

"В зоне ответственности 24-й механизированной бригады в районе населенного пункта Новозвановка на позиции временного опорного пункта из состава третьего батальона прибыли три БТР и два грузовых автомобиля с боеприпасами и имуществом", — уточнил он. По словам Марочко, подразделения Народной милиции придерживаются перемирия и огонь не открывают.