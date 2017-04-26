Минобороны ДНР заявило об обострении ситуации в Донбассе

ДОНЕЦК, 26 апр — РИА Новости. Ситуация в Донбассе за минувшие сутки обострилась, количество нарушений режима прекращения огня увеличилось вдвое, снова применяется артиллерия и минометы, заявил в среду журналистам заместитель командующего оперативным командованием самопровозглашенной ДНР Эдуард Басурин.

Ранее в Минобороны Украины заявили, что ситуация в зоне военной операции в Донбассе резко обострилась на всех направлениях, интенсивность обстрелов за сутки увеличилась более чем в три раза.

"Если брать период пасхальных праздников, то да, обострилась. Украинская сторона активизировалась, не стесняясь, обстреливает жилые кварталы в светлое время суток", — сказал Басурин.

По его словам, количество нарушений режима прекращения огня за минувшие сутки увеличилось вдвое.

"Дело даже не в том, сколько нарушений, а в том, что увеличилось число обстрелов из тяжелого вооружения, снова применяется артиллерия, танки, минометы", — добавил Басурин.