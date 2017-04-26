"Кандидат глобализации": советник Ле Пен хочет изобличить Макрона

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Экономический советник кандидата на пост президента Франции Марин Ле Пен Филипп Мюре заявил, что ставит целью изобличить соперника лидера партии "Национальный фронт", экс-министра финансов Эммануэля Макрона, активно поддерживаемого в СМИ, как представителя банков и неуправляемой глобализации.

"Мы должны показать французам, что Макрон — кандидат от международных корпораций, банков и неуправляемой глобализации в экономическом и миграционном направлениях. Это серьезно повлияет на уровень и качество жизни французов", — заявил Мюре РИА Новости.

"СМИ защищали его, мы должны вывести его на чистую воду", — заявил он, добавив, что поддержка СМИ "весьма облегчает кампанию" Макрона.

Мюре также считает, что у Ле Пен высокие шансы победить во втором туре президентских выборов.

"У Марин Ле Пен есть все шансы победить кандидата от политэлиты. На мой взгляд, все решится в теледебатах между двумя кандидатами 3 мая", — заявил Мюре.

Дебаты двух участников второго тура президентских выборов во Франции — основателя движения "Вперед" Эммануэля Макрона и лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен — пройдут 3 мая, они будут транслироваться на телеканалах TF1 и France 2.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжат основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен. Второй тур пройдет 7 мая.