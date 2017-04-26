Немецкий политик: за госпереворотом в Киеве стояли западные структуры

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Член партии "Христианско-демократический союз Германии", экс-депутат Бундестага и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер считает, что за госпереворотом на Украине стояли западные структуры.

Делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии в настоящее время находятся с визитом в Крыму.

"Та ситуация, которая произошла в 2014 году в Киеве, за этим путчем стоял большой капитал, который инвестировал большие деньги, чтобы сделать этот переворот, и это было организовано Западом", — заявил Виммер на встрече с главой Крыма Сергеем Аксеновым.

Виммер считает также, что санкции против России, введенные после вхождения Крыма в состав РФ в 2014 году по итогам республиканского референдума, несправедливы.

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