Ле Пен сменила лозунг своей кампании перед вторым туром выборов

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Новым лозунгом кампании лидера партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен в борьбе за пост президента Франции стала фраза "Выбирать Францию".

Презентация нового слогана и нового официального плаката кампании, разработанных специально для борьбы, предваряющей второй тур президентских выборов, состоялась в среду.

На новом плакате запечатлена Ле Пен, одетая в синий — официальный цвет кампании — пиджак и достаточно короткую черную юбку. Лидер Нацфронта на фотографии присела на стол, обнажив правое колено, а руки, сцепив в замок, положила на стол. В левом нижнем углу плаката — синяя роза, символ кампании, а также надпись "Марин — президент".

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Parce que les Français ne veulent pas une France voilée avec #Macron mais préfèrent #ChoisirLaFrance avec Marine Le Pen Présidente 2017 🇫🇷 pic.twitter.com/bBkt8vtS6h — Nathalie Germain🇫🇷 (@NatGermain) 26 апреля 2017 г.

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Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они вышли во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов пройдет 7 мая.