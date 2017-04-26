На Украине экс-сотрудника КГБ СССР обвинили в убийстве 65-летней давности

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Генеральная прокуратура Украины начала расследование по факту убийства в 1952 году сотрудником органов госбезопасности СССР Борисом Стекляром члена Организации украинских националистов (запрещена в РФ) Нила Хасевича, сообщает украинское издание "Историческая правда".

По данным издания, в 1952 году капитан (ныне — полковник в отставке) Стекляр руководил операцией министерства государственной безопасности СССР (позднее — КГБ СССР) по поиску и уничтожению подпольного художника, члена Волынского краевого подразделения ОУН Нила Хасевича. Стекляр лично бросил гранату в бункер, где скрывался Хасевич и другие националисты. "Историческая правда" отмечает, что 5 августа 2016 года в Ровенском окружном административном суде состоялось рассмотрение дела Стекляра.

"Дело уникальная и не имеет аналогов в Украине. Поступок Стекляра, офицера КГБ, не имеет срока давности. Преступление через десятки лет остается преступлением. Убийство Хасевича, борца за независимость, должно расследоваться, и каждый причастный получит приговор", — цитирует издание Дениса Полищука — представителя Национального центра правозащиты, который инициировал расследование.

В своем иске 94-летний Стекляр вопреки закону "О доступе к архивам репрессивных органов коммунистического тоталитарного режима 1917-1991 годов" просил суд обязать управление СБУ в Ровенской области не предоставлять его личное дело для ознакомления. "На само заседание истец не явился, однако обратился в суд с заявлением оставить его дело без рассмотрения", — отмечается в сообщении.

Украинская повстанческая армия была сформирована в октябре 1942 года как боевое крыло Организации украинских националистов. УПА действовала преимущественно на Западной Украине и воевала против советских войск, сотрудничая с гитлеровцами. После окончания Великой Отечественной войны она продолжала действовать против советской власти экстремистскими методами — жертвами боевиков УПА становились представители интеллигенции и местных органов власти, комсомольские и партийные активисты.