National Interest: американцы не готовы воевать за Украину

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Американцы не считают, что должны рисковать своими жизнями ради Украины, хотя многие представители элиты уверены в обратном, пишет в The National Interest вице-президент Института Катона Кристофер Пребл.

По словам Пребла, госсекретарь США Рекс Тиллерсон около двух недель назад совершил то, что в глазах многих знатоков внешней политики считается непростительным грехом — задался вопросом, почему американских налогоплательщиков должна интересовать Украина.

Многие раскритиковали его за это. Например, Энн Эпплбаум из The Washington Post заявила, что госсекретарю, чтобы понять ценность "защищенной, прозападной Украины", следует оценить важность создания НАТО почти 70 лет назад.

Такая реакция, с точки зрения Пребла, отражает "квазирелигиозную (квазирелигия — это совокупность понятий, обладающих признаками религии, но не являющихся ею — ред.) веру" в приверженность международным нормам и соглашениям, которой США якобы следуют.

Те, кто в последние несколько десятилетий руководят внешней политикой США, считают, что именно эта самая приверженность делает ее исключительной, подчеркивает Пребл, вспоминая, в частности, слова бывшего госсекретаря Мадлен Олбрайт: "Мы — Америка. Мы — незаменимая нация. Мы крепко стоим на ногах и смотрим далеко в будущее".

Однако Америка встает на скользкую дорожку, когда учит других важности соблюдения международных договоров и уважению к территориальной целостности суверенных стран, пишет автор. Он отмечает, что на нарушения прав человека в таких странах, как Турция или Саудовская Аравия, Вашингтон закрывает глаза, поскольку они считаются союзниками.

Многие американцы не согласны с заявлениями элиты: на их взгляд, особенной Америку делает вовсе не приверженность международным соглашениям и не обеспечение безопасности других стран. Американцам не плевать на других людей, но они редко готовы рисковать жизнью ради принципов, поясняет Пребл. Не совсем понятно и то, согласятся ли они ради союзников Вашингтона платить больше налогов или принять как должное сокращение расходов на некоторые популярные внутренние программы.

"По поводу такого общественного мнения мы можем радоваться или сокрушаться. Но игнорировать его мы не должны. И госсекретарь Тиллерсон достоин похвалы, а не порицания за то, что осмелился задать столь важный вопрос", — подводит итог эксперт.