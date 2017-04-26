Москва будет добиваться освобождения двух российских моряков в Ливии

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Москва будет добиваться освобождения двух российских моряков с судна "Мерле", остающихся в Ливии, заявил замглавы МИД РФ Михаил Богданов.

"Мы будем их возвращать", — сказал он.

Пятого марта береговой охраной западно-ливийского города Завия в прибрежных водах Ливии был задержан и отконвоирован в порт Триполи российский сухогруз "Мерле". Судовладелец — компания MT Group из Санкт-Петербурга. В составе экипажа семь человек, все — граждане РФ. По требованию прокуратуры Ливии 3 апреля суд продлил срок содержания под стражей моряков на один месяц.

Ранее Богданов сообщил, что пять моряков с судна "Мерле" уже освобождены и вернулись в Россию.