Эйро призвал обеспечить максимально низкий результат Ле Пен во втором туре

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции, социалист Жан-Марк Эйро призвал к объединению всех сил, чтобы обеспечить максимально низкий результат лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.

Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.

"Сейчас нужно, чтобы все республиканские силы, прежде всего, левые, мобилизовались для голосования за Макрона, чтобы Марин Ле Пен получила наименьший результат", — заявил Эйро по завершении заседания французского кабмина.

Он выразил обеспокоенность тем, что выход представителя Нацфронта во второй тур президентских выборов начал восприниматься как обычное явление. Эйро подчеркнул, что Марин Ле Пен является политическим наследником своего отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена, который известен своими резкими взглядами и заявлениями.

Глава МИД также напомнил, что в 2002 году мобилизация против вышедшего во второй тур Жан-Мари Ле Пена не позволила ему набрать более 17% голосов.

Партию "Национальный фронт" во Франции традиционно называют ультраправой, хотя такой она была лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчила позиции и занимает правый фланг. Оппоненты Нацфронта постоянно разыгрывают эту карту, используя навешенный ранее ярлык: партию Ле Пен называют "нереспубликанской", и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в национальное собрание двух депутатов — из 577) кандидаты от Нацфронта во вторых турах выборов любого уровня терпят поражение, вне зависимости от того, кто им противостоит.

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