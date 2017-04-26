Эйро призвал обеспечить максимально низкий результат Ле Пен во втором туре
13:3126.04.2017
(обновлено: 13:32 26.04.2017)
2502
ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости. Глава МИД Франции, социалист Жан-Марк Эйро призвал к объединению всех сил, чтобы обеспечить максимально низкий результат лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов.
Да, не ожидал(а) такого успеха Ле Пен
Нет, исход первого этапа был предсказуемым
Не следил(а) за ходом первого тура
Первый тур президентских выборов прошел во Франции в минувшее воскресенье, по его результатам борьбу за высший государственный пост продолжили основатель движения "Вперед" Эммануэль Макрон (24,01%) и лидер партии "Национальный фронт" Марин Ле Пен (21,30%). Второй тур пройдет 7 мая.
"Сейчас нужно, чтобы все республиканские силы, прежде всего, левые, мобилизовались для голосования за Макрона, чтобы Марин Ле Пен получила наименьший результат", — заявил Эйро по завершении заседания французского кабмина.
Он выразил обеспокоенность тем, что выход представителя Нацфронта во второй тур президентских выборов начал восприниматься как обычное явление. Эйро подчеркнул, что Марин Ле Пен является политическим наследником своего отца, основателя "Национального фронта" Жан-Мари Ле Пена, который известен своими резкими взглядами и заявлениями.
Глава МИД также напомнил, что в 2002 году мобилизация против вышедшего во второй тур Жан-Мари Ле Пена не позволила ему набрать более 17% голосов.
Партию "Национальный фронт" во Франции традиционно называют ультраправой, хотя такой она была лишь во времена руководства Жан-Мари Ле Пена, а с приходом его дочери смягчила позиции и занимает правый фланг. Оппоненты Нацфронта постоянно разыгрывают эту карту, используя навешенный ранее ярлык: партию Ле Пен называют "нереспубликанской", и практически всегда (в 2012 году Нацфронту все же удалось провести в национальное собрание двух депутатов — из 577) кандидаты от Нацфронта во вторых турах выборов любого уровня терпят поражение, вне зависимости от того, кто им противостоит.
Другие новости о выборах президента во Франции >>
Нынешние президентские выборы во Франции стали самыми скандальными и непредсказуемыми за десятки лет.
Борьбу за высший государственный пост ведут 11 кандидатов, которых средства массовой информации условно разделили на две группы: лидеров и аутсайдеров.
Среди лидеров гонки - Эммануэль Макрон (22,5-24,5% по опросам), Марин Ле Пен (22-23%), Франсуа Фийон (19,5-21%), Жан-Люк Меланшон (16,5-19%) и Бенуа Амон (6,5-8%).
К "аутсайдерам" СМИ отнесли Николя Дюпон-Эньяна, Натали Арто, Филиппа Путу, Жака Шеминада, Жана Ласаля и Франсуа Аселино.
© REUTERS / Stephane MaheБезопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
Безопасность голосования обеспечивают более 50 тысяч полицейских и семь тысяч военнослужащих. В этом году было решено сдвинуть время закрытия участков на час, чтобы избежать утечек.
© AFP 2017 / Philippe HuguenТрое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
Трое кандидатов в президенты Франции проголосовали в первые часы выборов. Это председатель партии "Вставай, Франция" Николя Дюпон-Эньян, лидер крайне левой партии "Рабочая борьба" Натали Арто и бывший министр образования страны Бенуа Амон.
© REUTERS / Pascal RossignolЛидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Лидер партии "Национальный фронт", кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен проголосовала на избирательном участке в местечке Энен-Бомон в департаменте Па-де-Кале на севере Франции.
Недалеко от избирательного участка, где голосовала Марин Ле Пен, были задержаны активистки движения Femen. Девушки надели резиновые маски президентов США, России и Сирии и отца Ле Пен.
В регионах Франции большинство избирателей высказались в поддержку лидера "Национального фронта" Марин Ле Пен, согласно данным опроса.
© REUTERS / Christophe Archambault/PoolКандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Кандидат в президенты Франции от партии "Республиканцы" экс-премьер Франсуа Фийон проголосовал на избирательном участке в мэрии VII округа Парижа. Ранее его супруга проголосовала отдельно от него.
Явка избирателей в первом туре президентских выборов во Франции к 13.00 по Москве составила 28,54%.
© AFP 2017 / Pascal PavaniНаиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
Наиболее активно люди голосуют на юге и в центральной части страны — так, в департаменте Жер явка составляет 38,46%, в Коррезе - 38,11%, в Кантале — 36,34%, в Пюй-ле-Дом — 35,91%.
© AFP 2017 / Georges GobetНа выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
На выборах президента Франции проголосовал действующий глава государства Франсуа Олланд. Он посетил избирательный участок в городе Тюль на юго-западе страны.
Несмотря на очереди, выборы во Франции проходят в спокойной атмосфере.
Урна с бюллетенями на избирательном участке в коммуне Ле-Туке департамента Па-де-Кале во время первого тура президентских выборов во Франции.
Избирательный участок в Париже.
Помимо Франции, избирательные участки открыты и за рубежом, а в некоторых государствах голосование прошло накануне.
Голосование на одном из избирательных участков в Кане.