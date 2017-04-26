Герасимов: США могут модернизировать около 200 ядерных авиабомб в Европе

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Планы Пентагона по модернизации тактических ядерных боеприпасов в Европе коснутся около 200 авиабомб, заявил начальник Генштаба ВС РФ Валерий Герасимов.

"Негативное влияние на региональную безопасность оказывают планы Пентагона по модернизации тактических ядерных боеприпасов и мест их хранения в Европе. Это порядка 200 авиабомб, размещенных в Бельгии, Италии, Нидерландах, ФРГ и Турции", — сказал Герасимов на VI Московской конференции по международной безопасности по теме: "Европейская безопасность: перспективы и тенденции".

Герасимов подчеркнул, что пилоты стран НАТО, не обладающих ядерным оружием, привлекаются к тренировкам по его применению, что является прямым нарушением Договора о нераспространении ядерного оружия.