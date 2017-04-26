В Иране призвали не обращать внимание на слова Трампа о ядерной сделке

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф заявил, что на слова президента США Дональда Трампа о соглашении по атому не стоит обращать много внимания, передает агентство IRNA.

По мнению Трампа, Иран не придерживается "духа" соглашения по ядерной программе, которое было заключено с международным сообществом в 2015 году.

На прошлой неделе в среду Тиллерсон выступил с жестким заявлением, критикующим политику Ирана и сделку с этой страной по ядерной программе. Так, по его словам, Совместный всеобъемлющий план действий терпит неудачу в достижении своей цели, и Иран в будущем может пойти по стопам Северной Кореи.

"Вы сильно не обращайте внимания на его слова", — отметил Зариф, комментируя поручения Трампа по ядерной программе и необходимости рассмотреть снятие с Ирана санкций в рамках соглашения по атому на предмет соответствия интересам Вашингтона.

Комментарии Тиллерсона были сделаны вслед за поручением президента США Дональда Трампа американским ведомствам определить, соответствовало ли интересам Вашингтона частичное снятие санкций с Ирана в рамках соглашения с мировым сообществом по ядерной программе.

При этом в распространенном государственным департаментом США заявлении было сказано, что по состоянию на 18 апреля Иран соблюдает свои обязательства в соответствии с договоренностями.

Иран и "шестерка" международных посредников 14 июля 2015 года достигли исторического соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Был принят совместный всеобъемлющий план действий (СВПД), выполнение которого снимает с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза. План вступил в действие 16 января 2016 года.

При этом США сохраняют санкции против Ирана по ракетной программе, правам человека и по подозрению в том, что Тегеран спонсирует терроризм.