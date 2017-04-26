В ОБСЕ рассказали детали маршрута подоравшегося в ЛНР патруля

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Представители Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ, автомобиль которых подорвался на мине в Донбассе, не координировали свой маршрут с властями самопровозглашенной ЛНР, заявил постпред РФ при организации Александр Лукашевич.

В воскресенье патруль СММ ОБСЕ из двух автомашин подорвался в самопровозглашенной ЛНР. В результате один человек из состава патруля погиб, двое были ранены.

"Работали в самостоятельном режиме. Они не координировались (с Луганском). Понятно, что заранее маршруты никто не будет согласовывать, но информировать местные власти, которые на этой территории обеспечивают безопасность их жителей и работу наблюдателей, конечно, необходимо", — сказал Лукашевич журналистам, в кулуарах Московской конференции по безопасности.

По его словам, в мандате СММ прописана необходимость "налаживать контакты с местными властями в интересах диалога и безопасности".