Немецкий политик назвал Крым изюминкой России

СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости, Виктор Лященко. Член партии "Христианско-демократический союз Германии", экс-депутат Бундестага и бывший статс-секретарь министерства обороны ФРГ Вилли Виммер заявил, что Крым является хорошим местом и "изюминкой" России.

Виммер находится в республике в составе делегации бизнесменов и политиков из Германии и Австрии.

"Я благодарен за возможность быть в Крыму. Наша делегация небольшая, но мы имеем возможность ознакомиться с ситуацией в Крыму. Мы знаем, что мы находимся в России, мы знаем, что мы находимся в очень хорошем месте России. Мы два-три дня имели возможность пребывать в Крыму, были на берегу моря, и мы видим, что мы посещаем "изюминку" России", — сказал Виммер во время встречи с главой республики Сергеем Аксенов.

Виммер поздравил крымчан с тем, что теперь они являются частью Российской Федерации.

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