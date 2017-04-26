Charlie Hebdo высмеял кандидатов в президенты Франции

ПАРИЖ, 26 апр — РИА Новости, Виктория Иванова. Серия карикатур на кандидатов в президенты Франции — лидера партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен и экс-министра экономики страны Эммануэля Макрона — появилась в свежем номере сатирического еженедельника Charlie Hebdo, который поступит в киоски в четверг.
Также выбор между двумя кандидатами описывают как разницу между движением "Вперед" (по названию кампании Макрона) и "в ногу" в случае Ле Пен.
Еще один рисунок спрашивает, "какая блондинка окажется в Елисейском дворце?". Вариантов два — Ле Пен, рядом с изображением которой написано "фашистка", или снова Бриджит Макрон, которую называют "пумой". Английское слово cougar стало популярным во Франции в адрес женщин в возрасте, имеющих отношения с мужчинами на 10-20 лет младше, после сериала Cougar Town.
Не забыли и Фийона
На другой карикатуре бывший кандидат в президенты изображен сидящим у палатки в шапке с помпоном, рядом с ним горит костер и стоит ковшик для еды. "Он голоден, он замерз, он больше не у себя дома. Примите беженца, примите Фийона", — написано под картинкой.
Третья карикатура, хоть на ней и не нарисован сам экс-премьер, тоже посвящена ему. Ее озаглавливает надпись "Франсуа Фийон выбыл в первом туре". На рисунке изображен звонящий по телефону мужчина, который говорит: "Я забираю костюмы".
Эта карикатура стала напоминанием об одном из скандалов вокруг Фийона. Помимо обвинений по делу о растрате госсредств в связи с фиктивным трудоустройством членов семьи, ему в качестве дополнительного пункта были предъявлены обвинения в "торговле влиянием", касающиеся костюмов, подаренных экс-премьеру его другом — адвокатом Робером Буржи.
Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.
Второй тур выборов пройдет 7 мая.