На Украине потребовали вернуть графу "национальность" во все документы

МОСКВА, 25 апр — РИА Новости. Депутаты Житомирского облсовета призвали вернуть графу "национальность" во все документы на Украине, сообщает "Обозреватель" со ссылкой на обращение парламентариев к президенту, кабмину и Верховной раде.

Автором документа стал глава областной организации ВО "Свобода" депутат Сидор Кизин. Он считает лишение украинцев "права иметь свою национальность" грубым нарушением принципа верховенства права и требований, закрепленных в международных актах.

"Просим обеспечить необходимые правовые механизмы установления национальности лица, а также законодательно нормировать процедуру установления национальности человека", — говорится в обращении.

Кроме того, Кизин предложил разработать законодательную инициативу, согласно которой украинцы будут представлены в органах государственной власти и местного самоуправления "пропорционально населению страны".