Иран считает необходимым ядерное разоружение Израиля

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Тегеран считает необходимым лишить Израиль любого оружия массового уничтожения, в том числе ядерного и химического, заявил министр обороны Ирана Хоссейн Дехкан.

"Мы уверены, что должна быть сформирована международная воля, направленная на ядерное разоружение, по крайне мере, на Ближнем Востоке следует разоружить Израиль, лишить его любого оружия массового уничтожения — в том числе химического и ядерного, с тем чтобы гарантировать уровень безопасности в регионе", — заявил Дехкан, выступая на Московской конференции по безопасности.