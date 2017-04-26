В Грузии мужчина нашел на дороге медвежонка и отвел его в парламент

ТБИЛИСИ, 26 апр – РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Мужчина нашел на дороге под Тбилиси маленького медвежонка и отвел его в парламент Грузии, поскольку в зоопарк его брать отказались, сообщает грузинское ТВ.
В Тбилисском зоопарке рассказали РИА Новости, почему не взяли медвежонка.
"Мы не принимаем зверей от частных лиц, так как неизвестно происхождение животного… В этом случае мужчина должен обратиться в министерство окружающей среды для того, чтобы происхождение зверя было установлено, после чего зоопарк сможет без проблем принять медвежонка", — заявили в пресс-службе.
На данный момент неизвестно, где находится медвежонок.