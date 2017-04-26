В Минске начали работу три подгруппы по Донбассу

Переговоры о мире на Украине в 2017 году (213)

МИНСК, 26 апр — РИА Новости. Заседания подгрупп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам урегулирования конфликта на востоке Украины начались в Минске, сообщила пресс-служба МИД Белоруссии.

В среду в столице Белоруссии запланированы заседания контактной группы по Украине и ее тематических подгрупп.

"В Минске проходят заседания рабочих групп по политическим, экономическим и гуманитарным вопросам трехсторонней контактной группы по Украине", — говорится в сообщении в микроблоге в Twitter.