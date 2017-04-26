Киевская полиция сообщила о взрыве в детском саду

КИЕВ, 26 апр — РИА Новости. Неизвестный предмет взорвался на территории детского сада в Киеве, в результате инцидента никто не пострадал, сообщила в среду пресс-служба управлении полиции украинской столицы.

"На территории детского сада в Киеве взорвался неизвестный предмет… В ходе проверки установлено, что в 08.50 (совпадает с мск) мама вела в сад шестилетнего мальчика. По дороге ребенок подобрал с земли шарик. Впоследствии, когда мальчик бросил его на землю, прогремел взрыв", — говорится в сообщении.

По данным полиции, в результате взрыва никто не пострадал.