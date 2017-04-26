Большинство французов, голосовавших в Москве, поддержали Фийона

Первый тур президентских выборов во Франции

Первый тур президентских выборов во Франции

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Большинство французов, принявших участие в выборах президента страны в Москве, отдали голоса за кандидата от республиканцев Франсуа Фийона, который не прошел во второй тур, сообщили в посольстве Франции в Москве.

Всего на участке в российской столице проголосовали 1598 граждан Франции. Явка составила 58,5%.

Больше всего голосов избирателей набрал Фийон — его предпочли видеть на высшем государственном посту 44,75% проголосовавших в Москве. Второе место занял победивший в первом туре Эммануэль Макрон (24,92%). Третью позицию в Москве заняла кандидат от "Национального Фронта" Марин ле Пен, также вышедшая во второй тур (13,78%).

В воскресенье во Франции прошел первый тур выборов президента. На пост главы государства претендовали 11 кандидатов.

Согласно окончательным данным МВД, по итогам первого тура лидер движения "Вперед", экс-министр экономики страны Эммануэль Макрон набрал 24,01% голосов, лидер партии "Национальный Фронт" Марин Ле Пен — 21,3%. Они выходят во второй тур. Кандидат от партии "Республиканцы", экс-премьер Франсуа Фийон выбыл из президентской гонки с 20,1% голосов. Лидер движения "Непокорившаяся Франция" Жан-Люк Меланшон набрал 19,58%.

Второй тур выборов президента Франции пройдет 7 мая.

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