Китай выразил озабоченность из-за начала размещения ПРО THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выразил серьезную озабоченность Вашингтону и Сеулу в связи с началом процесса размещения ПРО THAAD в Южной Корее и примет решительные меры для защиты своей безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.
"Мы внимательно следим за этими сообщениями. Мы уже выразили американской и южнокорейской стороне серьезную озабоченность в связи с этим", — заявил на брифинге Гэн Шуан.
Он подчеркнул, что действия США и Южной Кореи подрывают стратегические интересы безопасности Китая и ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.
"Китай примет все необходимые решительные меры для защиты своих интересов" — сказал Гэн Шуан.