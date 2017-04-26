Китай выразил озабоченность из-за начала размещения ПРО THAAD в Южной Корее

ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости, Жанна Манукян. Китай выразил серьезную озабоченность Вашингтону и Сеулу в связи с началом процесса размещения ПРО THAAD в Южной Корее и примет решительные меры для защиты своей безопасности, заявил официальный представитель МИД КНР Гэн Шуан.

Ранее агентство Ренхап сообщило, что министерство национальной обороны Южной Кореи подтвердило начало установки оборудования для сверхточной системы заатмосферного перехвата ракет THAAD.

"Мы внимательно следим за этими сообщениями. Мы уже выразили американской и южнокорейской стороне серьезную озабоченность в связи с этим", — заявил на брифинге Гэн Шуан.

Он подчеркнул, что действия США и Южной Кореи подрывают стратегические интересы безопасности Китая и ведут к эскалации напряженности на Корейском полуострове.

"Китай примет все необходимые решительные меры для защиты своих интересов" — сказал Гэн Шуан.