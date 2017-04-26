США
26.0426 апреля12:55МСК
USD56.31+0.47
EUR61.51+0.71
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
В мире

Европа против казней в США: люди должны убивать себя сами

12:4626.04.2017
0590
© AFP 2017 / Brendan Smialowski Здание Верховного суда США в ВашингтонеЗдание Верховного суда США в Вашингтоне
© AFP 2017 / Brendan Smialowski

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

В штате Арканзас в один день казнили двух заключенных-смертников после того, как Верховный суд США отклонил их просьбу о помиловании. Некие Джек Джонс и Марсель Уильямс были приговорены к смертной казни за изнасилования и убийства, совершенные ими в 1990-х. Как сообщает BBC, решение властей Арканзаса о приведении приговора в исполнение было вызвано тем, что "к концу апреля истекает срок годности" одного из трех смертельных медикаментов, которые поочередно вводят приговоренному в вену.

Зал судебных заседаний в США. Архивное фото
© Flickr / Eric E Johnson
Суд в Арканзасе впервые с 2005 года разрешил смертную казнь
По этой же причине власти Арканзаса запланировали привести в исполнение в общей сложности восемь смертных приговоров до конца апреля. Ничего не скажешь, вполне прагматичное решение рачительных хозяев: не выбрасывать же медикаменты на помойку. Первым по плану, 20 апреля, казнили некоего Леделла Ли. Следующая казнь назначена на 27 апреля. Четверым приговоренным пока удалось добиться отсрочки.

© REUTERS / Courtesy Arkansas Department of CorrectionsВосемь заключенных, приговоренных к смертной казни до конца апреля 2017 года в штате Арканзас
© REUTERS / Courtesy Arkansas Department of Corrections
Восемь заключенных, приговоренных к смертной казни до конца апреля 2017 года в штате Арканзас

Лучше на всякий случай казнить

В течение последних десяти лет в США количество ежегодно приводимых в исполнение смертных приговоров неуклонно падает. В 2006 году было 53 казни, в 2010-м — уже 46, в 2015-м — 28, а в 2016-м — 20. Притом что в 19 из 50 штатов смертные приговоры вообще не выносятся.

Однако, если кто-то из-за этой статистики думает, что в штатах, где применяется смертная казнь, власти стали гуманнее, то он ошибается. Применение смертной казни в США сократилось в последние годы отчасти потому, что закупки препаратов для смертельных инъекций, обставленные множеством законодательных стандартов, стали более сложной процедурой для властей штатов.

Шприц. Архивное фото
© РИА Новости . Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
В США впервые с 2000 года за день казнили двух человек
Потому-то губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и торопится использовать имеющийся в штате запас смертоносных инъекций, пока формально не истек срок их годности. Бюрократ? Да. Но Хатчинсон сам нарушит закон, если даст команду казнить преступника с помощью просроченного яда, например, в мае. А вдруг просроченный препарат не подействует на смертника с должной эффективностью?

Тогда губернатору придется отвечать. Так что от греха подальше — лучше казнить сейчас, пока срок годности не истек. Железная логика.

Гуманисты из Евросоюза протестуют

За неделю до первой из запланированных в Арканзасе казней Евросоюз выступил с резким протестом против решения властей Арканзаса лишить жизни сразу столько людей.

Дидье Рейндерс. Архивное фото
© REUTERS / исполняющий обязанности премьер-министра Бельгии Ив Летерм
В Брюсселе рассказали о последствиях возвращения смертной казни в Турции
В заявлении, распространенном канцелярией верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, говорится, что Евросоюз "выступает против смертной казни, которая не способна воздействовать на преступность в качестве сдерживающего фактора, представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и целостности и не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах".

В заявлении ЕС также указывается: "В случае если казни в Арканзасе будут осуществлены, как планируется, это будет серьезным регрессом общего развития". Пафосно, согласимся. Но есть один нюанс.

© AP Photo / Kelly P. KisselГубернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. 13 апреля 2017 года
© AP Photo / Kelly P. Kissel
Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. 13 апреля 2017 года

Слегка приоткрыть дверь

Трогательная забота чиновников из Евросоюза и в целом коллективного Запада о сохранении человеческой жизни существует параллельно с активной защитой, если не пропагандой, эвтаназии в странах Евросоюза. Особенно апологетика добровольного ухода из жизни заметна в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. Из стран, в ЕС не входящих — в нейтральной Швейцарии и Канаде. Во всех этих странах эвтаназия официально разрешена и широко практикуется.

Девушка смотрит в небо
© Fotolia / BillionPhotos.com
Эвтаназия для всех: почему в Нидерландах хотят оправдать самоубийства
Более того: налицо расширение прав самоубийц. Стоило в Европе только чуть-чуть законодательно приоткрыть дверь для легализации эвтаназии, как речь зашла уже о "добровольном" самоубийстве для всех, кто хочет. В Нидерландах в октябре 2016 года правительство предложило узаконить "добровольный уход из жизни" всех желающих. В совместном письме министра здравоохранения Эдит Шипперс и министра юстиции Арда ван дер Стеура в национальный парламент говорилось, что все пожилые люди, находящиеся в добром здравии, но считающие свою жизнь "завершенной", должны получить законную возможность умереть "под присмотром врача, который будет ассистировать им, следуя строгим и осторожным правилам".

За этой законодательной инициативой правительства Нидерландов стояла "Нидерландская ассоциация за право умереть", которая пыталась узаконить такую идею еще с 2010 года.

Возможно, лишь вопрос времени, когда самое либеральное в мире нидерландское законодательство станет моделью для прочих передовых стран. В соседней Бельгии, как мы помним, относительно недавно в судебном порядке совершенно здоровой 24-летней девушке, находящейся в состоянии депрессии, было разрешено использовать эвтаназию для ухода из жизни. Гуманисты из Евросоюза молчали.

Кстати, когда девушка в итоге в последний момент отказалась от самоубийства и сообщила, что передумала (хотя жить не хочет, но и умереть пока не хочет тоже), разочарованные активисты "добровольного ухода" постарались этот инцидент замять.

© Fotolia / DDRockstarИнъекция
© Fotolia / DDRockstar
Инъекция

Эвтаназия и рынок донорских органов

Палата интенсивной терапии. Архивное фото
© Fotolia / sudok1
В Нидерландах врачи не справляются с запросами на эвтаназию
Если бы речь просто шла об эвтаназии как таковой, то о ней не стоило бы, возможно, вспоминать. Мало ли на Западе того, что в голове у россиян не укладывается.

Однако проблема глубже. Дело, как обычно, в деньгах. С эвтаназией на Западе тесно связан рынок донорских органов. Группа врачей из Нидерландов и Бельгии опубликовала в широко известном американском журнале Journal of the American Medical Association статью, в которой с "научной обоснованностью" рассказывают, что "изъятие органов у человека после эвтаназии может облегчить сохранность органов для дальнейшей пересадки".

Канадская газета National Post пишет, что "врачи уже собрали целый урожай органов, изъятых у десятков канадцев, которые подверглись эвтаназии".

Дешевле умертвить, чем лечить

Инструменты для гуманного убийства
© Иллюстрация РИА Новости . А.Полянина
От гильотины до инъекции: как эволюционировали способы казни
В США пока охотнее казнят, а вот с легализацией самоубийств слабовато. Сейчас эвтаназия разрешена в пяти из пятидесяти североамериканских штатов — Орегоне, Калифорнии, Вермонте, Вашингтоне (не путать с городом Вашингтон) и Монтане.

А вот в соседней Канаде все сильно продвинуто. В январе нынешнего 2017 года в Канаде, где эвтаназия узаконена два года назад, опубликованы "исследования", согласно которым правительство Канады будет экономить 139 миллионов долларов, если будет широко применять эвтаназию. Параллельный эффект от этого — получение органов.

Канадская "Коалиция по предотвращению эвтаназии" заявила, что государственная пропаганда "донорства после эвтаназии" буквально давит на людей, чтобы те выбирали эвтаназию, которая преподносится как социальное благо.

Генеральный директор Института ЕврАзЭС Владимир Лепехин
© РИА Новости . Владимир Трефилов
Перейти в фотобанк
Ценностные основания общеевропейской толерантности
В Голландии тем временем растет число добровольно утилизирующихся: в 2016 году с помощью эвтаназии было отправлено в лучший мир 6091 человек. Рост за десять лет — в три раза. Стало ли голландцам настолько хуже жить? Едва ли. Или это все же спрос на тела, обернутый в гуманистический свободолюбивый маркетинг?

В Бельгии, по данным канадского журнала New England Journal of Medicine, 1000 человек в 2015 году были подвергнуты эвтаназии, "не подав запроса" об этом (очевидно, речь идет о людях в коме или без сознания, но цифра все равно впечатляет).

Как пишет уже упомянутая группа врачей из Бельгии и Нидерландов, в 2015 году в Бельгии подверглись эвтаназии 2023 человека, 10% из которых "были не настолько стары и не настолько больны, чтобы не забрать у них хотя бы один орган". Хладнокровно и откровенно. При этом в Бельгии в 2015 году в списке ожидания донорских органов было 1288 пациентов, готовых платить за это.

…Гримасы этого передового гуманизма Россию пока обходят. У нас нет ни смертной казни, ни легальной эвтаназии.

Мы, к счастью, отсталые.

Комментировать
+
В мире
Комментировать
 
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterОдноклассники
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.

Заявка на размещение пресс-релиза
Компания
Контактное лицо
Контактный телефон или E-mail
Комментарий
Введите код с картинки
* Все поля обязательны к заполнению
Заявка успешно отправлена