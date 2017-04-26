Европа против казней в США: люди должны убивать себя сами

Игорь Пшеничников, для РИА Новости

В штате Арканзас в один день казнили двух заключенных-смертников после того, как Верховный суд США отклонил их просьбу о помиловании. Некие Джек Джонс и Марсель Уильямс были приговорены к смертной казни за изнасилования и убийства, совершенные ими в 1990-х. Как сообщает BBC, решение властей Арканзаса о приведении приговора в исполнение было вызвано тем, что "к концу апреля истекает срок годности" одного из трех смертельных медикаментов, которые поочередно вводят приговоренному в вену.

Лучше на всякий случай казнить

По этой же причине власти Арканзаса запланировали привести в исполнение в общей сложности восемь смертных приговоров до конца апреля. Ничего не скажешь, вполне прагматичное решение рачительных хозяев: не выбрасывать же медикаменты на помойку. Первым по плану, 20 апреля, казнили некоего Леделла Ли. Следующая казнь назначена на 27 апреля. Четверым приговоренным пока удалось добиться отсрочки.

В течение последних десяти лет в США количество ежегодно приводимых в исполнение смертных приговоров неуклонно падает. В 2006 году было 53 казни, в 2010-м — уже 46, в 2015-м — 28, а в 2016-м — 20. Притом что в 19 из 50 штатов смертные приговоры вообще не выносятся.

Однако, если кто-то из-за этой статистики думает, что в штатах, где применяется смертная казнь, власти стали гуманнее, то он ошибается. Применение смертной казни в США сократилось в последние годы отчасти потому, что закупки препаратов для смертельных инъекций, обставленные множеством законодательных стандартов, стали более сложной процедурой для властей штатов.

Потому-то губернатор Арканзаса Аса Хатчинсон и торопится использовать имеющийся в штате запас смертоносных инъекций, пока формально не истек срок их годности. Бюрократ? Да. Но Хатчинсон сам нарушит закон, если даст команду казнить преступника с помощью просроченного яда, например, в мае. А вдруг просроченный препарат не подействует на смертника с должной эффективностью?

Тогда губернатору придется отвечать. Так что от греха подальше — лучше казнить сейчас, пока срок годности не истек. Железная логика.

Гуманисты из Евросоюза протестуют

За неделю до первой из запланированных в Арканзасе казней Евросоюз выступил с резким протестом против решения властей Арканзаса лишить жизни сразу столько людей.

заявлении , распространенном канцелярией верховного представителя ЕС по иностранным делам и политике безопасности, говорится, что Евросоюз "выступает против смертной казни, которая не способна воздействовать на преступность в качестве сдерживающего фактора, представляет собой неприемлемое отрицание человеческого достоинства и целостности и не может быть оправдана ни при каких обстоятельствах".

В заявлении ЕС также указывается: "В случае если казни в Арканзасе будут осуществлены, как планируется, это будет серьезным регрессом общего развития". Пафосно, согласимся. Но есть один нюанс.

© AP Photo / Kelly P. Kissel Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. 13 апреля 2017 года © AP Photo / Kelly P. Kissel Губернатор штата Арканзас Аса Хатчинсон. 13 апреля 2017 года

Слегка приоткрыть дверь

Трогательная забота чиновников из Евросоюза и в целом коллективного Запада о сохранении человеческой жизни существует параллельно с активной защитой, если не пропагандой, эвтаназии в странах Евросоюза. Особенно апологетика добровольного ухода из жизни заметна в Бельгии, Нидерландах, Люксембурге. Из стран, в ЕС не входящих — в нейтральной Швейцарии и Канаде. Во всех этих странах эвтаназия официально разрешена и широко практикуется.

Более того: налицо расширение прав самоубийц. Стоило в Европе только чуть-чуть законодательно приоткрыть дверь для легализации эвтаназии, как речь зашла уже о "добровольном" самоубийстве для всех, кто хочет. В Нидерландах в октябре 2016 года правительство предложило узаконить "добровольный уход из жизни" всех желающих. В совместном письме министра здравоохранения Эдит Шипперс и министра юстиции Арда ван дер Стеура в национальный парламент говорилось, что все пожилые люди, находящиеся в добром здравии, но считающие свою жизнь "завершенной", должны получить законную возможность умереть "под присмотром врача, который будет ассистировать им, следуя строгим и осторожным правилам".

За этой законодательной инициативой правительства Нидерландов стояла "Нидерландская ассоциация за право умереть", которая пыталась узаконить такую идею еще с 2010 года.

Возможно, лишь вопрос времени, когда самое либеральное в мире нидерландское законодательство станет моделью для прочих передовых стран. В соседней Бельгии, как мы помним, относительно недавно в судебном порядке совершенно здоровой 24-летней девушке, находящейся в состоянии депрессии, было разрешено использовать эвтаназию для ухода из жизни. Гуманисты из Евросоюза молчали.

Кстати, когда девушка в итоге в последний момент отказалась от самоубийства и сообщила, что передумала (хотя жить не хочет, но и умереть пока не хочет тоже), разочарованные активисты "добровольного ухода" постарались этот инцидент замять.

Эвтаназия и рынок донорских органов

Если бы речь просто шла об эвтаназии как таковой, то о ней не стоило бы, возможно, вспоминать. Мало ли на Западе того, что в голове у россиян не укладывается.

Однако проблема глубже. Дело, как обычно, в деньгах. С эвтаназией на Западе тесно связан рынок донорских органов. Группа врачей из Нидерландов и Бельгии опубликовала в широко известном американском журнале Journal of the American Medical Association статью, в которой с "научной обоснованностью" рассказывают, что "изъятие органов у человека после эвтаназии может облегчить сохранность органов для дальнейшей пересадки".

Канадская газета National Post пишет, что "врачи уже собрали целый урожай органов, изъятых у десятков канадцев, которые подверглись эвтаназии".

Дешевле умертвить, чем лечить

В США пока охотнее казнят, а вот с легализацией самоубийств слабовато. Сейчас эвтаназия разрешена в пяти из пятидесяти североамериканских штатов — Орегоне, Калифорнии, Вермонте, Вашингтоне (не путать с городом Вашингтон) и Монтане.

А вот в соседней Канаде все сильно продвинуто. В январе нынешнего 2017 года в Канаде, где эвтаназия узаконена два года назад, опубликованы "исследования", согласно которым правительство Канады будет экономить 139 миллионов долларов, если будет широко применять эвтаназию. Параллельный эффект от этого — получение органов.

Канадская "Коалиция по предотвращению эвтаназии" заявила, что государственная пропаганда "донорства после эвтаназии" буквально давит на людей, чтобы те выбирали эвтаназию, которая преподносится как социальное благо.

В Голландии тем временем растет число добровольно утилизирующихся: в 2016 году с помощью эвтаназии было отправлено в лучший мир 6091 человек. Рост за десять лет — в три раза. Стало ли голландцам настолько хуже жить? Едва ли. Или это все же спрос на тела, обернутый в гуманистический свободолюбивый маркетинг?

В Бельгии, по данным канадского журнала New England Journal of Medicine, 1000 человек в 2015 году были подвергнуты эвтаназии, "не подав запроса" об этом (очевидно, речь идет о людях в коме или без сознания, но цифра все равно впечатляет).

Как пишет уже упомянутая группа врачей из Бельгии и Нидерландов, в 2015 году в Бельгии подверглись эвтаназии 2023 человека, 10% из которых "были не настолько стары и не настолько больны, чтобы не забрать у них хотя бы один орган". Хладнокровно и откровенно. При этом в Бельгии в 2015 году в списке ожидания донорских органов было 1288 пациентов, готовых платить за это.

…Гримасы этого передового гуманизма Россию пока обходят. У нас нет ни смертной казни, ни легальной эвтаназии.

Мы, к счастью, отсталые.