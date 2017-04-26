Во Европе задержали десять человек по делу о нападении на Charlie Hebdo

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Десять человек были задержаны во Франции и Бельгии в ночь на среду в рамках расследования нападений на редакцию сатирического журнала Charlie Hebdo и кошерный супермаркет в январе 2015 года, передает телеканал BFMTV.

По информации телеканала, задержанные подозреваются в поставке оружия Амеди Кулибали, одному из организаторов серии террористических актов, потрясших Париж в начале января 2015 года.

В начале января 2015 года мужчина, вооруженный двумя автоматами Калашникова, ворвался в кошерный супермаркет в районе Венсенских ворот Парижа, открыл стрельбу и захватил заложников. Захватчиком был 32-летний Амеди Кулибали, он был убит при штурме магазина спецназом. В результате нападения погибли четыре человека, 15 заложникам удалось спастись.

Череда терактов и ЧП началась во Франции 7 января с нападения на редакцию журнала Charlie Hebdo, печатавшего карикатуры на мусульманского пророка Мухаммеда. За три дня погибли 17 человек, в том числе трое полицейских. В ходе двух спецопераций 9 января трое террористов были уничтожены. Затем во Франции прошли массовые акции в память о погибших и в поддержку свободы слова — на улицы вышли более трех миллионов человек.