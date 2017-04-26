Глава ФСБ: ИГ* ведет переговоры об объединении с другими группировками

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото

Боевики ИГ (запрещена в РФ) на северо-востоке Сирии. Архивное фото

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Есть данные о переговорах ИГ* с другими террористическими группировками в целях объединения, заявил директор ФСБ РФ Александр Бортников.

"Поступают данные о переговорах ИГИЛ с другими тергруппировками относительно возможного объединения", — сказал он на открытии Московской конференции по международной безопасности.

Бортников отметил, что и поодиночке группировки обладают достаточными ресурсами "для продолжения своей преступной деятельности".

* Террористическая организация, запрещенная в России